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Jedan od zaštitnih znakova svake mačke su njeni brkovi, čija je uloga značajnija od samog izgleda. Ove posebne dlačice, poznate kao vibrise, jesu izuzetno osetljivi organi dodira koji mačkama omogućavaju da se bezbedno kreću, procenjuju udaljenost, otkrivaju prepreke i registruju najsitnije promene u svom okruženju.

Zahvaljujući brkovima, mačke se sa lakoćom provlače kroz uske prolaze, precizno skaču i snalaze čak i u uslovima veoma slabog osvetljenja. Zbog toga mnoge vlasnike zabrine kada na podu pronađu otpali brk ili primete da njihov ljubimac ima manje vibrisa nego ranije. Ipak, veterinari ističu da u najvećem broju slučajeva nema razloga za paniku. Kao i dlaka, i brkovi prolaze kroz prirodan ciklus rasta, mirovanja i obnavljanja, pa je njihovo ispadanje i zamena novim sasvim normalna pojava.

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Za razliku od običnih dlaka, brkovi rastu iz mnogo dubljih folikula bogatih nervnim završecima. Svaki njihov pokret prenosi informacije mozgu, pa mačka pomoću njih „čita“ prostor oko sebe. Oni joj pomažu da proceni širinu prolaza, oseti strujanje vazduha i uoči predmete koje možda ne vidi jasno. Upravo zato brkovi imaju važnu ulogu u svakodnevnom životu, a njihovo stanje često odražava i opšte zdravlje životinje.

Razlozi opadanja brkova kod mačaka

Ako mačka povremeno izgubi jedan ili dva brka, to je deo sasvim normalnog procesa. Na njihovom mestu vremenom će izrasti novi, a većina vlasnika ovu promenu primeti tek kada pronađe dugačku, čvrstu dlačicu na podu ili nameštaju. Takav gubitak ne utiče na sposobnost mačke da se kreće niti predstavlja znak bolesti. Međutim, ako brkovi počnu da ispadaju u većem broju ili primetite da su pojedini delovi njuške ostali gotovo bez vibrisa, potrebno je obratiti pažnju na moguće uzroke. Takve promene često prate i drugi simptomi koji mogu ukazivati na problem sa kožom ili opštim zdravstvenim stanjem.

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Jedan od mogućih razloga jesu alergijske reakcije. Mačke mogu biti osetljive na određene sastojke hrane, ujede buva, grinje ili alergene iz okruženja. Kada alergija izazove upalu kože i intenzivan svrab, životinja često trlja njušku o nameštaj ili se uporno češe, što može dovesti do oštećenja folikula iz kojih rastu brkovi. Pored njihovog opadanja, vlasnici mogu primetiti crvenilo kože, pojačano lizanje ili češanje lica.

Na zdravlje vibrisa mogu uticati i bakterijske ili gljivične infekcije kože. Kada upalni proces zahvati područje oko njuške, folikuli brkova mogu biti oštećeni, pa oni postaju lomljivi ili ispadaju. Takve promene često prate perutanje kože, kraste, otok ili područja bez dlake. U tim situacijama potrebno je utvrditi uzrok i započeti odgovarajuće lečenje, jer će tek nakon oporavka kože novi brkovi moći normalno da izrastu.

Ni povrede nisu redak uzrok ispadanja brkova: mačke koje izlaze napolje ili žive sa drugim životinjama mogu izgubiti brkove tokom igre, sukoba ili nezgode. U većini slučajeva oni će ponovo izrasti bez posledica, ali ako su prisutni otok, rana ili znaci infekcije, pregled veterinara je najbolji izbor.

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Jedan od manje poznatih razloga gubitka brkova jesu mačje akne. Ovaj problem najčešće se javlja na bradi u obliku sitnih crnih tačkica koje podsećaju na mitesere. Ako upala postane izraženija, može zahvatiti i područje oko korena brkova, zbog čega oni mogu početi da ispadaju. Redovna higijena brade, kao i korišćenje keramičkih ili metalnih posuda umesto plastičnih, mogu doprineti smanjenju rizika od pojave ovog problema kod pojedinih mačaka.

Kada je mački potreban pregled zbog gubitka brkova

Važno je naglasiti da brkove nikada ne treba seći ili skraćivati. Iako u njima nema nervnih završetaka kao u korenu, njihovo uklanjanje može otežati mački snalaženje u prostoru. Životinja može postati nesigurnija pri kretanju, pogrešno procenjivati udaljenost ili širinu prolaza i osećati dodatni stres dok novi brkovi ne izrastu.

U većini slučajeva izgubljeni brkovi će se s vremenom obnoviti. Brzina njihovog rasta razlikuje se od mačke do mačke, pa nije neobično da prođe određeni period pre nego što novi vibrisi postanu uočljivi. Međutim, ako je uzrok njihovog opadanja bolest ili upala kože, prvo je potrebno rešiti osnovni problem kako bi rast novih brkova bio normalan.

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Veterinarski pregled preporučuje se kada mačka u kratkom vremenu izgubi veći broj brkova, kada se pojave ćelava mesta oko njuške, izraženo crvenilo, kraste ili otok, kao i ako ljubimac uporno češe lice ili pokazuje znake bola i nelagodnosti. Pravovremena dijagnostika može pomoći da se uzrok otkrije na vreme i spreče ozbiljnije komplikacije.

Jedan otpali brk zato gotovo nikada nije razlog za zabrinutost. To je prirodan deo životnog ciklusa vibrisa. Ipak, naglo i pojačano opadanje, naročito ako je praćeno promenama na koži ili ponašanju mačke, ne treba zanemariti. Brkovi su mnogo više od ukrasa – oni su važan deo načina na koji mačka doživljava svet oko sebe, pa svaka neuobičajena promena zaslužuje pažnju vlasnika i, po potrebi, savet veterinara.

(Kurir.rs/ Telegraf/ The Spruce pets)

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