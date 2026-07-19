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Dok neki ljudi teško mogu da zamisle život bez partnera, drugi se odlično osećaju i kada su sami. Ne traže ljubav po svaku cenu, ne plaše se samoće i umeju da ispune život hobijima, prijateljima, putovanjima i ličnim ciljevima. Astrolozi smatraju da pojedini horoskopski znakovi posebno cene svoju nezavisnost i da se ne osećaju manje ispunjeno ako trenutno nisu u vezi.

To ne znači da nisu sposobni za ljubav ili ozbiljnu vezu, već da svoju sreću ne vezuju isključivo za ljubavni status. Prema astrološkim tumačenjima, upravo ova četiri znaka najčešće uživaju u samačkom životu.

Vodolije izuzetno cene slobodu i mogućnost da sami odlučuju o svom vremenu i životu. Pripadnici ovog znaka vole da razvijaju svoja interesovanja, upoznaju nove ljude i istražuju ideje koje ih inspirišu, a pritom ne osećaju potrebu da uvek imaju partnera pored sebe.

Vodolija Foto: Profimedia

Kada su sami, imaju dovoljno prostora za sve ono što ih ispunjava. Vezu će prihvatiti samo ako osećaju da ih partner razume i ne pokušava da ograniči njihovu nezavisnost. U suprotnom će radije ostati sami.

Strelac

Strelčevi vole slobodu, putovanja i nova iskustva. Njihova radoznalost i želja za istraživanjem sveta često su jače od potrebe za ozbiljnom vezom. Upravo zato samački život ne doživljavaju kao nešto negativno.

Strelac Foto: Profimedia

Pripadnici ovog znaka uživaju u mogućnosti da spontano menjaju planove i donose odluke bez dogovaranja s drugima. Vezu žele tek kada upoznaju osobu koja će deliti njihov način života i razumeti njihovu potrebu za nezavisnošću.

Devica

Device su veoma samostalne i retko osećaju potrebu da budu u vezi samo zato da ne bi bile same. One cene mir, red i vreme koje mogu da posvete sebi, poslu ili hobijima.

Foto: Profimedia

Pripadnici ovog znaka imaju visoke kriterijume kada biraju partnera. Ne pristaju na odnos koji ih ne ispunjava i radije će ostati sami nego biti u vezi koja im donosi stres ili nesigurnost. Zbog toga im samački život često više odgovara nego kompromisi koje zahteva pogrešna veza.

Jarac

Jarčevi su izrazito usmereni na svoje ciljeve i često prednost daju poslu, obrazovanju ili ličnom napretku. Ljubav im jeste važna, ali nije jedino područje života koje ih ispunjava.

Jarac Foto: Profimedia

Pripadnici ovog znaka ne osećaju pritisak da moraju da imaju partnera kako bi bili srećni. Dok ne upoznaju osobu sa kojom vide zajedničku budućnost, zadovoljni su sopstvenim ritmom života. Samački život doživljavaju kao priliku da se usredsrede na ono što im je u tom trenutku najvažnije.

(Kurir.rs/ Index)

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