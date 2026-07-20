Stanovnici Čongćinga odmaraju se u podzemnom skloništu pretvorenom u besplatan centar za rashlađivanje

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Dok temperature na jugozapadu Kine prelaze 40 stepeni, stanovnici Čongćinga spas od nesnosne vrućine pronalaze duboko ispod zemlje. Gradske vlasti otvorile su 44 skloništa civilne zaštite i pretvorile ih u besplatne centre za rashlađivanje građana.

Podzemni prostori nalaze se u 11 gradskih okruga, prostiru se na više od 11.000 kvadratnih metara i otvoreni su svakog dana od 10 do 21 čas. Radno vreme može biti dodatno prilagođeno temperaturi i broju posetilaca.

Foto: Emil Leegunov / AFP / Profimedia

U pojedinim delovima skloništa temperatura se prirodno zadržava na približno 20 stepeni, dok se na ulicama ovog kineskog grada meri između 40 i 42 stepena.

Besplatna voda, lekovi i prostor za odmor

Nekadašnja skloništa nisu samo otvorena kako bi građanima pružila hlad. Gradske službe opremile su ih stolovima, stolicama, pijaćom vodom, ručnim lepezama i osnovnim sredstvima za ublažavanje posledica toplotnog udara.

U svakom prostoru dežuraju zaposleni zaduženi za bezbednost, održavanje čistoće i pomoć posetiocima. Pojedina skloništa podeljena su i prema temperaturi, pa građani mogu da biraju između hladnijih zona, u kojima je oko 20 stepeni, i delova gde se temperatura kreće oko 30 stepeni.

Foto: Emil Leegunov / AFP / Profimedia

Ova mogućnost posebno znači starijim osobama i građanima koji kod kuće nemaju klima-uređaj ili ne mogu da podnesu velike račune za struju.

Skloništa su postala i mesta okupljanja, pa se u njima organizuju besplatni lekarski pregledi, kratka predavanja, programi za starije i edukacije o prevarama.

Od zaštite od bombi do spasavanja od vrućine

Čongćing ima veliku mrežu podzemnih tunela i skloništa, od kojih su mnoga izgrađena tokom Drugog svetskog rata. Grad je u tom periodu bio izložen dugotrajnom bombardovanju, pa su u okolnim brdima prokopani brojni prostori namenjeni zaštiti stanovništva od vazdušnih napada.

Decenijama kasnije, nekadašnja ratna infrastruktura dobila je potpuno drugačiju namenu.

Zahvaljujući debelim stenama i položaju duboko ispod površine, u tunelima se tokom čitave godine održava relativno stabilna temperatura. Zbog toga su vlasti Čongćinga 2002. godine počele da napuštena skloništa pretvaraju u javna mesta za rashlađivanje.

Od početka tog programa podzemne centre posetilo je više od 26,3 miliona ljudi.

Grad očekuje još toplije leto

Foto: Emil Leegunov / AFP / Profimedia

Čongćing je zbog vrelih i vlažnih leta poznat kao jedna od kineskih „peći“. Ovogodišnje meteorološke prognoze ukazuju da bi period od početka jula do kraja avgusta mogao da bude topliji i sušniji nego što je uobičajeno.

U većem delu šireg gradskog područja očekuje se između 12 i 46 dana sa temperaturom iznad 35 stepeni. U centru grada temperatura bi oko 25 dana mogla da prelazi 37 stepeni, dok se približno šest dana očekuju vrednosti više od 40 stepeni.

Najviša temperatura u većem delu područja mogla bi da dostigne između 40 i 42 stepena, a u ravnicama i dolinama čak 43 stepena.

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