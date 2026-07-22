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Sara iz Švajcarske i Rajan iz Velike Britanije stigli su u Beograd bez velikih očekivanja. Međutim, samo nekoliko sati šetnje bilo je dovoljno da ih srpska prestonica iznenadi živopisnim ulicama, arhitekturom, atmosferom i prizorima koji se menjaju gotovo na svakom koraku.

Ovaj par godinama putuje svetom i svoja iskustva deli na Instagram profilu „Across Every Border“. Iako su ranije obišli veliki deo Balkana, priznali su da Beograd ne liči ni na jedno mesto koje su do tada posetili.

„Ne znam zašto više ljudi ne dolazi da poseti ovaj grad. Ovo je neverovatno“, poručili su u snimku objavljenom na Instagramu.

Od elegantnih zgrada do ulične umetnosti

Najviše ih je iznenadila raznolikost grada. Tokom jedne šetnje prolazili su ulicama sa raskošnim fasadama, pored zidova prekrivenih muralima i grafitima, a zatim nailazili na masivne građevine brutalističke arhitekture.

Posebno im se dopala knjižara u kojoj se nalazi i kafić, jer im je taj spoj delovao kao još jedan primer neočekivanih mesta koja Beograd nudi posetiocima.

Prema njihovim rečima, grad ne ostavlja utisak pažljivo ulepšane turističke razglednice. Upravo suprotno – privukla ih je mešavina različitih epoha, arhitektonskih stilova i urbanih detalja.

Jedna ulica im je delovala elegantno i uređeno, dok ih je već sledeća vodila kroz potpuno drugačiji ambijent. Upravo ta nepredvidivost bila je jedan od glavnih razloga zbog kojih su poželeli da nastave da istražuju grad.

Knez Mihailova ih osvojila atmosferom

Sara i Rajan prošetali su i Knez Mihailovom ulicom, centralnom pešačkom zonom Beograda. Pažnju su im privukli brojni kafići, barovi, poslastičarnice i ulični izvođači.

Opisali su centar kao mesto puno ljudi, muzike i energije, ali su istovremeno naglasili da su se tokom šetnje osećali bezbedno.

„Živo je i osećamo se veoma sigurno“, naveli su u prvim utiscima.

Iako su u Beogradu proveli tek nekoliko sati, dopalo im se to što grad ostavlja utisak mesta u kojem se svakodnevni život odvija na ulicama – u baštama kafića, parkovima, pešačkim zonama i na trgovima.

Iznenadio ih besplatan javni prevoz

Među stvarima koje nisu očekivali bio je i besplatan javni prevoz. Beograđani i posetioci od 1. januara 2025. godine ne plaćaju vožnju gradskim i prigradskim autobusima, tramvajima, trolejbusima i BG vozom, navodi Turistička organizacija Beograda.

Za putnike koji planiraju duži boravak ova pogodnost predstavlja veliko olakšanje, jer mogu da obilaze različite delove grada bez kupovine pojedinačnih ili dnevnih karata.

Rajan je tokom prvih dana u Beogradu morao da poseti i lekara. Prema njegovim rečima, sve je završeno brzo i bez većih poteškoća, što je dodatno doprinelo pozitivnom utisku o boravku u Srbiji.

Pohvalili restorane i ljubaznost ljudi

Osim arhitekture i atmosfere, Sara i Rajan izdvojili su raznovrsnu ponudu restorana. Dopalo im se što se zanimljivi lokali mogu pronaći širom grada, a posebno su pohvalili ljude koje su upoznali.

„Zaista ne možemo da poželimo više od ovoga“, zaključili su.

Ipak, naglasili su da ne pokušavaju da donesu konačan sud o gradu na osnovu jednog popodneva. Svesni su da šest sati nije dovoljno da se upoznaju sve strane Beograda, ali nisu krili oduševljenje prvim susretom sa srpskom prestonicom.

„Ne tvrdimo da smo upoznali Beograd posle samo jednog popodneva, ali kada su prvi utisci u pitanju – apsolutno ga volimo“, napisali su.

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