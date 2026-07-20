Slušaj vest

Posle nekoliko sati provedenih na plaži većina ljudi samo istrese pesak sa peškira, smota ga i ubaci u torbu ili gepek automobila. Iako deluje bezazleno, upravo ova navika može da izazove neprijatan miris, učini tkaninu grubom i skrati vek trajanja peškira.

U njegovim vlaknima ne ostaje samo pesak. Peškir tokom dana upija morsku vodu, znoj, so, ostatke kreme za sunčanje i ulja za telo. Zbog toga je važno da ga nakon korišćenja pravilno osušite, čak i ako ne planirate odmah da ga operete.

Mokar peškir nemojte ostavljati u torbi

Danijela Martinović
Ljubičasti peškir na kojem je napravljeno srce od kamenčića, šešir i naočare Foto: Pritnscreen/Instagram

Najveća greška je držanje vlažnog peškira u zatvorenoj torbi ili automobilu. Kombinacija toplote, vlage i nedostatka vazduha pogoduje razvoju mikroorganizama koji izazivaju neprijatan miris.

Mnogi za ustajali miris krive morsku vodu ili pesak, ali je problem najčešće u tome što se peškir nije dovoljno brzo osušio.

Čim stignete kući ili u apartman, izvadite ga iz torbe i potpuno raširite. Nemojte ga ostavljati zgužvanog preko stolice ili na dnu korpe za veš, jer će tako mnogo duže ostati vlažan.

Najbolje je da ga okačite na prozračnom mestu i sačekate da se potpuno osuši pre ponovnog korišćenja ili odlaganja.

Sačekajte da se pesak osuši

peškir, peškiri, hotelski peškiri
Foto: Lenar Nigmatullin / Alamy / Profimedia

Mokar pesak se teško odvaja od vlakana, zbog čega peškir ne bi trebalo odmah ubacivati u mašinu za pranje veša. Najpre ga osušite, a potom dobro istresite napolju.

Kada je suv, najveći deo peska će lako otpasti. Tako ćete sprečiti da završi u bubnju mašine, filteru ili na drugoj odeći koju perete zajedno sa peškirom.

Ako se sitne čestice i dalje zadržavaju u tkanini, peškir možete lagano iščetkati pre pranja.

So i krema vremenom čine tkaninu grubom

Čak i kada peškir naizgled nije prljav, u njemu ostaju tragovi soli, znoja, kreme za sunčanje i različitih proizvoda za negu kože.

Ako ga danima samo sušite i ponovo koristite, vlakna mogu da postanu kruta, dok će tkanina postepeno izgubiti mekoću i svežinu. Masni tragovi od kreme i ulja dodatno otežavaju upijanje vode.

Peškir ne morate prati posle svakog odlaska na plažu ukoliko se brzo i potpuno osuši. Ipak, trebalo bi ga oprati ako ostaje vlažan, ima neprijatan miris, vidljivo je zaprljan ili ga koristi više osoba.

Žena sa belim peškirom u rukama
Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ? Foto: AlvaroRT / Alamy / Profimedia

Prilikom pranja pridržavajte se temperature navedene na etiketi, jer previsoka temperatura može da ošteti određene materijale i boje.

Ne zaboravite torbu za plažu

Mokri peškiri i kupaći kostimi ostavljaju vlagu i u torbi za plažu. Na njenom dnu vremenom se nakupljaju pesak, so, mrvice i ostaci različitih proizvoda.

Torbu povremeno potpuno ispraznite i dobro istresite. Ukoliko materijal dozvoljava pranje, očistite je prema uputstvu proizvođača. Unutrašnjost možete prebrisati vlažnom krpom, ali je pre ponovnog korišćenja obavezno ostavite otvorenu dok se sasvim ne osuši.

Ne propustiteZanimljivostiNa ovoj plaži u Grčkoj je snimana Nolanova "Odiseja": Na njoj nema ležaljki, suncobrana ni kafića, a evo gde se nalazi
plaža Voidokilia u Grčkoj, na kojoj je sniman filma Odiseja
ZanimljivostiProglašena najlepša plaža na svetu: Zbog kristalno čistog mora i zlatnog peska prestigla karipske obale
Jasmin Hamamet, Tunis
ZanimljivostiJazavičar na plaži zaludeo svet: Dobro pogledajte, šta vidite na fotografiji?
Jazavičar, optička iluzija
Ludi svet"Ovo više nije ni paradajz turizam" Turisti nasred plaže u Grčkoj raspalili roštilj, pa zapalili region: "Svašta sam video, ali ovo još nisam" (VIDEO)
plaza.png
ŽenaŠta se nalazi u marmeladi za sunčanje? Dr Dokmanović razbija mit o najpopularnijem preparatu za preplanuli ten
žena sa problematičnom kožom na nadlaktici u crnom kostimu i šeširu na plaži

 Video: Sunčanje u La Valeti

00:19
Sunčanje u La Valeti Izvor: Kurir