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Posle nekoliko sati provedenih na plaži većina ljudi samo istrese pesak sa peškira, smota ga i ubaci u torbu ili gepek automobila. Iako deluje bezazleno, upravo ova navika može da izazove neprijatan miris, učini tkaninu grubom i skrati vek trajanja peškira.

U njegovim vlaknima ne ostaje samo pesak. Peškir tokom dana upija morsku vodu, znoj, so, ostatke kreme za sunčanje i ulja za telo. Zbog toga je važno da ga nakon korišćenja pravilno osušite, čak i ako ne planirate odmah da ga operete.

Mokar peškir nemojte ostavljati u torbi

Ljubičasti peškir na kojem je napravljeno srce od kamenčića, šešir i naočare Foto: Pritnscreen/Instagram

Najveća greška je držanje vlažnog peškira u zatvorenoj torbi ili automobilu. Kombinacija toplote, vlage i nedostatka vazduha pogoduje razvoju mikroorganizama koji izazivaju neprijatan miris.

Mnogi za ustajali miris krive morsku vodu ili pesak, ali je problem najčešće u tome što se peškir nije dovoljno brzo osušio.

Čim stignete kući ili u apartman, izvadite ga iz torbe i potpuno raširite. Nemojte ga ostavljati zgužvanog preko stolice ili na dnu korpe za veš, jer će tako mnogo duže ostati vlažan.

Najbolje je da ga okačite na prozračnom mestu i sačekate da se potpuno osuši pre ponovnog korišćenja ili odlaganja.

Sačekajte da se pesak osuši

Foto: Lenar Nigmatullin / Alamy / Profimedia

Mokar pesak se teško odvaja od vlakana, zbog čega peškir ne bi trebalo odmah ubacivati u mašinu za pranje veša. Najpre ga osušite, a potom dobro istresite napolju.

Kada je suv, najveći deo peska će lako otpasti. Tako ćete sprečiti da završi u bubnju mašine, filteru ili na drugoj odeći koju perete zajedno sa peškirom.

Ako se sitne čestice i dalje zadržavaju u tkanini, peškir možete lagano iščetkati pre pranja.

So i krema vremenom čine tkaninu grubom

Čak i kada peškir naizgled nije prljav, u njemu ostaju tragovi soli, znoja, kreme za sunčanje i različitih proizvoda za negu kože.

Ako ga danima samo sušite i ponovo koristite, vlakna mogu da postanu kruta, dok će tkanina postepeno izgubiti mekoću i svežinu. Masni tragovi od kreme i ulja dodatno otežavaju upijanje vode.

Peškir ne morate prati posle svakog odlaska na plažu ukoliko se brzo i potpuno osuši. Ipak, trebalo bi ga oprati ako ostaje vlažan, ima neprijatan miris, vidljivo je zaprljan ili ga koristi više osoba.

Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ? Foto: AlvaroRT / Alamy / Profimedia

Prilikom pranja pridržavajte se temperature navedene na etiketi, jer previsoka temperatura može da ošteti određene materijale i boje.

Ne zaboravite torbu za plažu

Mokri peškiri i kupaći kostimi ostavljaju vlagu i u torbi za plažu. Na njenom dnu vremenom se nakupljaju pesak, so, mrvice i ostaci različitih proizvoda.

Torbu povremeno potpuno ispraznite i dobro istresite. Ukoliko materijal dozvoljava pranje, očistite je prema uputstvu proizvođača. Unutrašnjost možete prebrisati vlažnom krpom, ali je pre ponovnog korišćenja obavezno ostavite otvorenu dok se sasvim ne osuši.

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