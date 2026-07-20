Greška koju mnogi prave posle plaže uništava peškire: Evo šta treba da uradite čim stignete kući
Posle nekoliko sati provedenih na plaži većina ljudi samo istrese pesak sa peškira, smota ga i ubaci u torbu ili gepek automobila. Iako deluje bezazleno, upravo ova navika može da izazove neprijatan miris, učini tkaninu grubom i skrati vek trajanja peškira.
U njegovim vlaknima ne ostaje samo pesak. Peškir tokom dana upija morsku vodu, znoj, so, ostatke kreme za sunčanje i ulja za telo. Zbog toga je važno da ga nakon korišćenja pravilno osušite, čak i ako ne planirate odmah da ga operete.
Mokar peškir nemojte ostavljati u torbi
Najveća greška je držanje vlažnog peškira u zatvorenoj torbi ili automobilu. Kombinacija toplote, vlage i nedostatka vazduha pogoduje razvoju mikroorganizama koji izazivaju neprijatan miris.
Mnogi za ustajali miris krive morsku vodu ili pesak, ali je problem najčešće u tome što se peškir nije dovoljno brzo osušio.
Čim stignete kući ili u apartman, izvadite ga iz torbe i potpuno raširite. Nemojte ga ostavljati zgužvanog preko stolice ili na dnu korpe za veš, jer će tako mnogo duže ostati vlažan.
Najbolje je da ga okačite na prozračnom mestu i sačekate da se potpuno osuši pre ponovnog korišćenja ili odlaganja.
Sačekajte da se pesak osuši
Mokar pesak se teško odvaja od vlakana, zbog čega peškir ne bi trebalo odmah ubacivati u mašinu za pranje veša. Najpre ga osušite, a potom dobro istresite napolju.
Kada je suv, najveći deo peska će lako otpasti. Tako ćete sprečiti da završi u bubnju mašine, filteru ili na drugoj odeći koju perete zajedno sa peškirom.
Ako se sitne čestice i dalje zadržavaju u tkanini, peškir možete lagano iščetkati pre pranja.
So i krema vremenom čine tkaninu grubom
Čak i kada peškir naizgled nije prljav, u njemu ostaju tragovi soli, znoja, kreme za sunčanje i različitih proizvoda za negu kože.
Ako ga danima samo sušite i ponovo koristite, vlakna mogu da postanu kruta, dok će tkanina postepeno izgubiti mekoću i svežinu. Masni tragovi od kreme i ulja dodatno otežavaju upijanje vode.
Peškir ne morate prati posle svakog odlaska na plažu ukoliko se brzo i potpuno osuši. Ipak, trebalo bi ga oprati ako ostaje vlažan, ima neprijatan miris, vidljivo je zaprljan ili ga koristi više osoba.
Prilikom pranja pridržavajte se temperature navedene na etiketi, jer previsoka temperatura može da ošteti određene materijale i boje.
Ne zaboravite torbu za plažu
Mokri peškiri i kupaći kostimi ostavljaju vlagu i u torbi za plažu. Na njenom dnu vremenom se nakupljaju pesak, so, mrvice i ostaci različitih proizvoda.
Torbu povremeno potpuno ispraznite i dobro istresite. Ukoliko materijal dozvoljava pranje, očistite je prema uputstvu proizvođača. Unutrašnjost možete prebrisati vlažnom krpom, ali je pre ponovnog korišćenja obavezno ostavite otvorenu dok se sasvim ne osuši.
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