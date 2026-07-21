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Dnevni horoskop za 21. jul. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele poslednjeg dana u nedelji.

OVAN

Veliki broj planeta aktivira vaše polje karijere, pa odluke koje danas budete doneli imaju dugoročan značaj. Stabilizacija u odnosu s partnerom oseća se u pozitivnoj atmosferi. Sve što je bilo sporno sada je iza vas. Tahikardija.

Ovan Foto: Shutterstock

BIK

Profesionalno usavršavanje doneće vam napredak u karijeri. Pred vama se otvara nova perspektiva. Vaš odnos s partnerom prelazi na novi nivo. Okolnosti vas postavljaju pred izazove u novoj etapi zbližavanja. Smetnje s varenjem.

Bik Foto: Shutterstock

BLIZANCI

Uspeh u oblasti trgovine, uvoza-izvoza i osiguranja obeležiće ovaj dan pozitivnom atmosferom. Finansijski napredak. Ovaj dan doneće prilike za flert na svakom koraku. Moguć je početak veoma burne ljubavne veze. Premoreni ste.

Blizanci Foto: Shutterstock

RAK

Veliki broj planeta danas boravi u vašem polju javnosti i saradnje. To će vam doneti javne nastupe i dodatnu popularnost. Početak nove ljubavne veze sa osobom koju poznajete odranije, strpljenje se isplati. Reumatske tegobe.

Rak Foto: Shutterstock

LAV

Bitna dešavanja očekuju vas u privatnom biznisu i saradnji s prijateljima. Inovacija vas izbacuje ispred konkurencije. Lavovi koji su u vezi prolaze kroz period nepoverenja. Možete biti otkriveni u nedoslednim izjavama. Problemi s kolenima.

Lav Foto: Shutterstock

DEVICA

Kreativna zanimanja i bavljenje umetnošću su oblasti u kojima će danas Device zablistati. Porast popularnosti na javnim nastupima. Device očekuje proširenje kruga porodice, kao i uspeh u zajedničkom poduhvatu s partnerom. Vrtoglavica.

Devica Foto: Shutterstock

VAGA

Neko od vaših kolega razotkriće svoj rivalski odnos prema vama. Pokažite strpljenje i diplomatiju. Pozitivna atmosfera između vas i osobe koju ste nedavno upoznali ispunjava vas osećajem lepog ljubavnog nagoveštaja. Kondicija vam je vrlo slaba. Aktivirajte se!

Vaga Foto: Shutterstock

ŠKORPIJA

Obnovićete staru saradnju, ali će ovog puta sve biti na višem nivou. Očekuje vas važan dogovor. Ispoljite veće razumevanje prema partneru. Može se desiti da prolazi kroz veoma depresivan period. Pad imuniteta. Smanjite unos alkohola.

Škorpija Foto: Shutterstock

STRELAC

Ovaj dan može vam doneti veliki finansijski dobitak. Period pozitivnih pravnih rešenja. Vaš odnos s partnerom danas može postati kontroverzan. Postoji mogućnost pomešanih osećanja između vas. Pojačajte unos vode.

Strelac Foto: Shutterstock

JARAC

Pruža vam se prilika da uspostavite novu poslovnu saradnju. Počinjete novi ciklus u karijeri uz nove dužnosti. Nesuglasice u vezi s rešavanjem važnog egzistencijalnog problema između vas i partnera stvaraju napetu atmosferu. Glavobolja.

Jarac Foto: Shutterstock

VODOLIJA

Povoljan dan za to da plasirate svoje originalne ideje u javnost. Naići ćete na podršku uticajnih osoba. Partner vas optužuje da se tvrdoglavo držite svojih stavova što se tiče vašeg zajedničkog plana. Bolovi u vratnom delu kičme.

Vodolija Foto: Shutterstock

RIBE

Ovaj dan donosi vam uspeh u saradnji sa inostranstvom ili u poslu preko interneta. Uspeh u kreativnim projektima. Načinite prvi korak da se zbližite sa osobom s kojom poslovno sarađujete. Zbližavanje će brzo uslediti. Povlačite se u sebe.

Ribe Foto: Shutterstock

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