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Dok se mnogi tokom letnjih vrućina oslanjaju na klima-uređaje i ventilatore kako bi rashladili dom, u Grčkoj mnogi primenjuju jednostavan trik koji ne zahteva nikakvu dodatnu opremu. Ova metoda poznata je kao "metoda pećine", a zasniva se na ideji da je bolje sprečiti ulazak toplote nego pokušavati da rashladite prostor kada se već zagreje.

Kada su temperature visoke, domovi se lako pretvaraju u neprijatno tople prostorije, posebno tokom najtoplijeg dela dana. Upravo zbog toga stručnjaci objašnjavaju da nekoliko jednostavnih navika može pomoći da se unutrašnjost kuće ili stana zadrži prijatnijom.

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Princip "metode pećine" je jednostavan

Princip "metode pećine" je jednostavan - potrebno je ponašati se kao da je dom prirodno sklonište koje štiti od spoljne toplote. To znači da zavese i roletne treba držati zatvorenim tokom perioda kada je sunce najjače, kako direktni zraci ne bi dodatno zagrejali prostor.

Prozore i spoljašnja vrata ne treba držati otvorenim tokom najtoplijih sati dana. Umesto toga, preporuka je da se prostor provetrava rano ujutru ili kasno uveče, kada je vazduh napolju hladniji. Otvaranje prozora dok je napolju velika vrućina može imati suprotan efekat i dovesti do toga da topao vazduh uđe u dom.

Prema rečima Hejta Šoumena, osnivača kompanije Lifestyle Blinds, ova metoda funkcioniše tako što se kuća tretira poput pećine - sprečava se ulazak sunčeve toplote, dok se hladniji vazduh zadržava unutar prostorija.

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Roletne pritom ne moraju biti potpuno zatvorene. Mogu se podesiti tako da deo dnevne svetlosti i dalje ulazi u prostoriju, ali da se blokiraju najjači sunčevi zraci.

Provetravanje ujutru i uveče

Stručnjakinja Kara Gamel iz kompanije MoneySuperMarket takođe savetuje da se tokom najtoplijeg dela dana drže zatvorenim prozori i vrata, dok je najbolje vreme za provetravanje u jutarnjim i večernjim satima.

Osim zaštite od sunca i pravilnog provetravanja, na osećaj toplote u domu mogu uticati i sitne promene poput izbora posteljine. Lagani materijali, poput pamuka, bolje odvode toplotu od tela u odnosu na teže tkanine i mogu doprineti prijatnijem snu tokom toplih noći.

"Metoda pećine" ne zahteva skupu opremu, velike radove niti ulaganja. Umesto toga, zasniva se na jednostavnim navikama koje mogu pomoći da dom ostane hladniji čak i tokom najtoplijih letnjih dana.

(Kurir.rs/ Blic/ Dagens)

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