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Miris koji osvaja i savršen odnos vode i kafe – nije tako jednostavno kao što zvuči. Kao i uvek, đavo se krije u detaljima, čak i kada je reč o pripremi domaće kafe.

Za mnoge ljude dan počinje šoljicom mirisne domaće crne kafe. Iako njena priprema deluje jednostavno, upravo odnos vode i mlevene kafe odlučuje da li će napitak biti prijatno aromatičan ili previše gorak i jak. Zato se mnogi pitaju koliko kašičica kafe treba dodati u džezvu kako bi ukus bio savršeno izbalansiran.

Foto: Shutterstock

Osnovno pravilo: jedna puna kašičica za jednu šoljicu

Kod tradicionalne pripreme domaće kafe važi jednostavno pravilo. Za jednu šoljicu, u koju se sipa oko 100 do 120 mililitara vode, dovoljna je jedna puna kašičica sitno mlevene crne kafe. Ako pripremate dve šoljice, dodajte dve pune kašičice kafe i odgovarajuću količinu vode. Isti odnos važi i za veće količine: jedna puna kašičica na svaku šoljicu.

Važno je da kašičica ne bude ravna, ali ni previše prepunjena. Takva mera obezbeđuje najuravnoteženiji ukus.

Ljubitelji intenzivnijeg ukusa često koriste veću količinu kafe. Za posebno jaku domaću kafu obično se stavlja od jedne i po do dve pune kašičice po šoljici vode. Tako se dobija puniji ukus, izraženija aroma i nešto više kofeina.

Ipak, više kafe ne znači nužno i bolju šoljicu. Ako se stavi previše kafe ili se napitak predugo kuva, kafa može postati neprijatno gorka.

starinski mlin za kafu Foto: Aleksandar Dishkov / Alamy / Profimedia

Pena je znak dobro pripremljene kafe

Poznavaoci savetuju da se voda zagreva polako. Džezvu treba skloniti sa vatre čim pena počne da se podiže. Na taj način se čuvaju eterična ulja i bogata aroma, a kafa ostaje punog ukusa bez preterane gorčine.

Neki se kunu i u stari balkanski trik: kada se pena prvi put podigne, kašičicom se rasporedi u šoljice, a zatim se džezva još jednom kratko vrati na vatru. Tako se dobija još bogatija pena, piše metropolitan.si.

Klikom na link saznajte zašto nikako ne treba da pijete domaću kafu kada se probudite.

Kada se dodaje šećer?

I kod šećera ljubitelji domaće kafe imaju različite navike. Tradicionalno se šećer dodaje u hladnu vodu pre kuvanja, jer se tako potpuno rastopi i ukus postaje zaokruženiji.

Ako više volite gorču kafu, šećer možete dodati tek u šoljicu ili ga potpuno izostaviti.

Kafa sa kolagenom Foto: Shutterstock

Recept za savršenu domaću kafu

Sastojci:

100–120 ml hladne vode

1 puna kašičica sitno mlevene crne kafe

šećer po želji

Priprema:

U džezvu sipajte hladnu vodu i po želji dodajte šećer.

Ubacite mlevenu kafu, a zatim stavite džezvu na umerenu vatru. Kafu više nemojte mešati.

Kada pena počne da se podiže, odmah sklonite džezvu sa šporeta.

Deo pene možete prvo rasporediti u šoljice, a zatim kafu još jednom kratko zagrejati do ivice ključanja.

Pažljivo sipajte u šoljicu i pre nego što počnete da pijete sačekajte oko minut da se talog slegne na dno.

Za osveženje probajte ledenu domaću kafu

Ako tokom leta poželite nešto hladno, možete napraviti i osvežavajuću verziju.

Domaća kafa Foto: TGA (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency)

Potrebno vam je:

1 šoljica ohlađene domaće kafe

nekoliko kockica leda

1 dl hladnog mleka ili biljnog napitka (po želji)

prstohvat cimeta ili kardamoma

Ohlađenu kafu prelijte preko leda, dodajte mleko i po želji pospite cimetom ili kardamomom.

Dobićete osvežavajući napitak koji zadržava karakterističan ukus domaće kafe, ali istovremeno prijatno rashlađuje tokom toplih letnjih dana.

(Kurir.rs/ Blic/ City magazine)

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