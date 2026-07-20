Moćan prirodni sastojak u trenu uklanja neprijatan zadah iz usta: Poznat je po svojim osvežavajućim svojstvima
Jedan prirodan sastojak uklanja u trenu neprijatan zadah iz usta – isprobajte odmah i gledajte rezultat
Neprijatan miris iz usta može biti veoma nelagodno iskustvo, ali ne mora nužno ukazivati na ozbiljan zdravstveni problem. Uzrok može biti jednostavan – loša oralna higijena, konzumacija začinjene hrane ili dehidratacija. Srećom, postoje prirodni načini koji brzo rešavaju ovaj problem i vraćaju svežinu vašem dahu, prenosi 24sata.hr.
1. Peršun – prirodna žvakaća guma
Peršun je poznat po svojim osvežavajućim svojstvima. Zahvaljujući hlorofilu koji sadrži, uspešno neutrališe neprijatne mirise u ustima. Možete ga jednostavno sažvakati nakon obroka ili dodati u smutije i salate. Pored toga, peršun je bogat vitaminom C, koji pomaže u borbi protiv bakterija odgovornim za loš zadah.
2. Zeleni čaj – prirodni antiseptik za usta
Zeleni čaj ne samo da koristi vašem telu, već i osvežava dah. Bogat antioksidansima, ovaj napitak ima antiseptička svojstva koja smanjuju rast bakterija u ustima. Pijenje zelenog čaja ili ispiranje usta može značajno smanjiti neprijatan miris.
3. Jabukovo sirće – neutralizator kiselina
Iako zvuči neuobičajeno, jabukovo sirće je odličan saveznik u borbi protiv neprijatnog zadaha. Njegova kiselost neutrališe kiseline u ustima koje mogu izazvati loš miris. Pomešajte kašičicu jabukovog sirćeta s čašom vode i isperite usta posle obroka. Vodite računa da ne preterujete s količinom kako biste zaštitili zubnu gleđ.
4. Kim – začin za osveženje daha
Kim je odličan protiv lošeg zadaha. On ne samo da poboljšava ukus jela, već i podstiče lučenje pljuvačke, što pomaže u čišćenju bakterija iz usta. Sažvaćite nekoliko semenki kima nakon obroka ili pripremite čaj od kima.
5. Cimet – protiv bakterija
Cimet nije samo ukusan dodatak kolačima, već ima antibakterijska svojstva koja smanjuju neprijatan miris. Pripremite čaj od cimeta ili sažvaćite komadić njegove kore za brz efekat.
6. Beli luk – da, dobro ste pročitali
Iako poznat po tome da izaziva neprijatan miris, beli luk u malim količinama može doprineti smanjenju zadaha. Njegova antibakterijska svojstva smanjuju broj bakterija odgovornih za loš miris. Takođe, beli luk poboljšava probavu, što može doprineti svežem dahu.
7. Voda – najjednostavnije rešenje
Dehidratacija je jedan od glavnih uzroka neprijatnog zadaha. Redovno konzumiranje vode tokom dana pomaže u ispiranju ostataka hrane i bakterija iz usta, a istovremeno održava pljuvačku u balansu.
Prirodna rešenja mogu biti jednostavna i veoma efikasna. Redovna hidratacija i higijena, uz dodatak ovih namirnica, učiniće vaš dah svežim i prijatnim svakog dana!
(Kurir.rs/ Srbija uživo)
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