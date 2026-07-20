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Jedan prirodan sastojak uklanja u trenu neprijatan zadah iz usta – isprobajte odmah i gledajte rezultat

Neprijatan miris iz usta može biti veoma nelagodno iskustvo, ali ne mora nužno ukazivati na ozbiljan zdravstveni problem. Uzrok može biti jednostavan – loša oralna higijena, konzumacija začinjene hrane ili dehidratacija. Srećom, postoje prirodni načini koji brzo rešavaju ovaj problem i vraćaju svežinu vašem dahu, prenosi 24sata.hr.

Foto: Profimedia

1. Peršun – prirodna žvakaća guma

Peršun je poznat po svojim osvežavajućim svojstvima. Zahvaljujući hlorofilu koji sadrži, uspešno neutrališe neprijatne mirise u ustima. Možete ga jednostavno sažvakati nakon obroka ili dodati u smutije i salate. Pored toga, peršun je bogat vitaminom C, koji pomaže u borbi protiv bakterija odgovornim za loš zadah.

Foto: Profimedia

2. Zeleni čaj – prirodni antiseptik za usta

Zeleni čaj ne samo da koristi vašem telu, već i osvežava dah. Bogat antioksidansima, ovaj napitak ima antiseptička svojstva koja smanjuju rast bakterija u ustima. Pijenje zelenog čaja ili ispiranje usta može značajno smanjiti neprijatan miris.

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3. Jabukovo sirće – neutralizator kiselina

Iako zvuči neuobičajeno, jabukovo sirće je odličan saveznik u borbi protiv neprijatnog zadaha. Njegova kiselost neutrališe kiseline u ustima koje mogu izazvati loš miris. Pomešajte kašičicu jabukovog sirćeta s čašom vode i isperite usta posle obroka. Vodite računa da ne preterujete s količinom kako biste zaštitili zubnu gleđ.

Foto: Shutterstock

4. Kim – začin za osveženje daha

Kim je odličan protiv lošeg zadaha. On ne samo da poboljšava ukus jela, već i podstiče lučenje pljuvačke, što pomaže u čišćenju bakterija iz usta. Sažvaćite nekoliko semenki kima nakon obroka ili pripremite čaj od kima.

Foto: Shutterstock

5. Cimet – protiv bakterija

Cimet nije samo ukusan dodatak kolačima, već ima antibakterijska svojstva koja smanjuju neprijatan miris. Pripremite čaj od cimeta ili sažvaćite komadić njegove kore za brz efekat.

Foto: Profimedia

6. Beli luk – da, dobro ste pročitali

Iako poznat po tome da izaziva neprijatan miris, beli luk u malim količinama može doprineti smanjenju zadaha. Njegova antibakterijska svojstva smanjuju broj bakterija odgovornih za loš miris. Takođe, beli luk poboljšava probavu, što može doprineti svežem dahu.

Foto: Profimedia

7. Voda – najjednostavnije rešenje

Dehidratacija je jedan od glavnih uzroka neprijatnog zadaha. Redovno konzumiranje vode tokom dana pomaže u ispiranju ostataka hrane i bakterija iz usta, a istovremeno održava pljuvačku u balansu.

Foto: Shuterstock

Prirodna rešenja mogu biti jednostavna i veoma efikasna. Redovna hidratacija i higijena, uz dodatak ovih namirnica, učiniće vaš dah svežim i prijatnim svakog dana!

(Kurir.rs/ Srbija uživo)

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