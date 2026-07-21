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Sveti velikomučenik Prokopije bio je ranohrišćanski svetitelj koji je stradao početkom 4. veka, za vreme vladavine rimskog cara Dioklecijana. Prema crkvenom predanju, rođen je u Jerusalimu, a roditelji su mu dali ime Neanije.

Njegov otac Hristofor bio je hrišćanin, dok je majka Teodosija pripadala paganskoj veri. Pošto je rano ostao bez oca, Neanije je odrastao uz majku, koja ga je školovala i usmerila prema vojnoj službi.

Zahvaljujući obrazovanju i sposobnostima brzo je napredovao, pa ga je car Dioklecijan postavio za vojvodu i poverio mu jedan odred vojske. Upravo tada počinje najpoznatiji deo njegovog žitija.

Foto: Spc

Poslat da progoni hrišćane

Dioklecijan je Neaniju naredio da ode u Aleksandriju i tamo progoni hrišćane. Međutim, tokom putovanja dogodio se preokret koji je potpuno promenio njegov život.

Prema predanju, tokom noći nastali su zemljotres, grmljavina i snažno sevanje. Neanije je tada na nebu ugledao svetleći krst i čuo glas Isusa Hrista. Nakon ovog događaja odustao je od zadatka zbog kojeg je poslat i prihvatio hrišćansku veru.

Naredio je jednom zlataru da mu napravi krst po uzoru na onaj koji je video. Umesto da vojsku povede protiv hrišćana, počeo je da se bori protiv njihovih neprijatelja i da oslobađa zarobljenike.

Majka ga prijavila caru

Jedna od zanimljivosti iz žitija jeste da je upravo Neanijeva majka prijavila sina rimskom caru. Razlog je bio taj što je javno odbacio paganske bogove i razbio idole koji su se nalazili u njihovom domu.

Kada je pred predstavnicima vlasti priznao da je hrišćanin, skinuo je vojvodski pojas i odrekao se službe. Time je pokazao da više ne želi da bude vojnik rimskog cara, već Hristov sledbenik.

Zbog toga je uhapšen, mučen i odveden u tamnicu. Prema crkvenom predanju, tamo mu se ponovo javio Isus Hristos, iscelio njegove rane, krstio ga i dao mu novo ime – Prokopije.

Foto: Spc

Dvanaest žena došlo do njegove tamnice

Dok je bio zatvoren, do tamničkog prozora došlo je 12 žena koje su javno priznale da su hrišćanke. Zbog toga su i one uhapšene, a Prokopije ih je u tamnici podučavao veri i pripremao da istraju uprkos mučenju koje ih je čekalo.

Njihova hrabrost uticala je i na Prokopijevu majku Teodosiju. Žena koja ga je prethodno prijavila vlastima na kraju je i sama prihvatila hrišćanstvo. Zajedno sa 12 žena osuđena je na smrt.

Upravo zbog ovog dela žitija ime Svetog Prokopija pominje se u pravoslavnom činu venčanja, uz cara Konstantina i caricu Jelenu.

Poslednja molitva pre pogubljenja

Sveti Prokopije na kraju je osuđen na smrt u Kesariji Palestinskoj. Pre pogubljenja zatražio je vreme za molitvu.

Prema predanju, molio se za bolesne, siromašne, siročad, udovice i sve ljude koji se nalaze u nevolji. Pomolio se i za očuvanje i širenje hrišćanske crkve, nakon čega je mirno otišao na gubilište.

Srpska pravoslavna crkva Svetog velikomučenika Prokopija obeležava 21. jula po gregorijanskom kalendaru.

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