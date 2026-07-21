Slušaj vest

Društvenim mrežama kruži snimak iz aviona u kom je španski pilot navodno priredio neprijatnu šalu argentinskim navijačima.

Putnicima, koji su svi bili obučeni u argentinska obeležja, prvo je objavio da je njihova reprezentacija osvojila Svetsko prvenstvo, iako je u finalu slavila Španija. Snimak s noćnog leta, nastao neposredno nakon završetka utakmice, izazvao je brojne reakcije.

Obratio se putnicima preko razglasa

Na snimku se vide putnici u argentinskim dresovima kako slave nakon što se pilot obratio preko razglasa.

"Bila je to velika borba do samog kraja, igrali su se i produžeci. Obe ekipe dale su sve od sebe, ali u finalu Svetskog prvenstva može da pobedi samo jedna", rekao je pilot, a zatim dodatno podigao atmosferu u kabini.

"Želeli smo da čestitamo našim prijateljima iz Argentine", poručio je, nakon čega su putnici počeli da slave misleći da je njihova reprezentacija osvojila titulu.

Međutim, slavlje nije dugo trajalo. Pilot je nakon toga otkrio stvarni ishod utakmice rečima: "Pobedila je Španija." U kabini je usledio muk, a snimak trenutka ubrzo je postao viralan.

Argentinski mediji kritikovali potez pilota

Argentinski mediji osudili su pilotov potez, a neki su ga opisali kao "bolesnu šalu". List La Voz del Interior izvestio je da je španski kapetan tokom leta objavio lažnu informaciju o rezultatu finala, čime je nakratko izazvao slavlje među putnicima, pre nego što je otkrio da je prvak zapravo Španija.

Drugi mediji ocenili su potez neprimerenim i upozorili na moguće bezbednosne probleme. Istakli su da bi deo putnika mogao burno da reaguje na takvu objavu, pa čak i da pokuša da se sukobi s pilotom ili dođe do kokpita.

Avio-kompanija, kao ni ruta leta na kom je snimak nastao, zasad nisu objavljeni.

Video: Džejson Stil prima medalju na Svetskom prvenstvu