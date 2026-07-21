da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Dok su milioni ljudi pratili finale Svetskog prvenstva i trenutak kada je pobednička reprezentacija podigla najvažniji trofej u fudbalu, dva detalja mnogima su promakla. Pehar je na teren donet u luksuznom „Louis Vuitton“ koferu, a pre njegovog uručenja gotovo niko nije smeo ni da ga dodirne.

Iza svega stoje tradicija koja traje od 2010. godine i izuzetno stroga pravila FIFA. Originalni pehar, težak 6,142 kilograma, napravljen je od 18-karatnog zlata i trajno ostaje u vlasništvu svetske fudbalske organizacije.

Peti kofer napravljen samo za jedan trofej

Kompanija „Louis Vuitton“ prvi put je napravila poseban kofer za pehar Svetskog prvenstva održanog 2010. godine u Južnoj Africi. Tradicija je nastavljena na turnirima u Brazilu, Rusiji i Kataru, dok je za prvenstvo 2026. izrađen peti kofer.

Foto: Pedro Paulo Diaz / Zuma Press / Profimedia

On nije samo dekoracija koja treba da ulepša ceremoniju. Napravljen je po meri pehara kako bi ga zaštitio tokom transporta, ali i omogućio njegovo svečano predstavljanje pred finale.

Kofer za prvenstvo 2026. godine prekriven je prepoznatljivim monogramom modne kuće, dok se na njemu nalazi ručno oslikano zlatno slovo „V“. Ono istovremeno predstavlja početno slovo prezimena Viton i englesku reč „Victory“, odnosno pobedu.

Unutrašnjost je obložena svetlobež kožom, a na poklopcu se nalazi posebna oznaka posvećena saradnji FIFA i francuske modne kuće. Svaki ovakav kofer ručno izrađuju majstori u istorijskoj radionici u Anijeru, nedaleko od Pariza.

Zašto je izabran baš „Louis Vuitton“?

Izbor francuskog brenda nije slučajan. Njegova istorija nije počela sa torbama i odećom, već sa putnim sanducima namenjenim zaštiti dragocenih predmeta.

Luj Viton je 1854. godine u Parizu otvorio svoju radionicu i stekao ugled upravo izradom izdržljivih putnih kofera. Zbog toga današnje kutije za sportske trofeje predstavljaju nastavak zanata na kojem je čuvena modna kuća izgradila svoje ime.

Foto: Profimedia

Svetski kup nije jedino sportsko priznanje koje dobija ovakav tretman. „Louis Vuitton“ je izrađivao posebne kofere i za Zlatnu loptu, NBA šampionski pehar, trofeje Rolan Garosa, Dejvis kup, Svetsko prvenstvo u ragbiju i nagrade na trkama Formule 1.

Ko zaista sme da dodirne originalni pehar?

Tvrdnja da pehar smeju da drže samo aktuelni šampioni, predsednik FIFA i članovi kraljevskih porodica nije sasvim precizna.

Prema pravilima FIFA, ta privilegija pripada veoma ograničenom krugu ljudi. Među njima su fudbaleri koji su osvojili Svetsko prvenstvo, raniji svetski prvaci, šefovi država i određeni zvaničnici FIFA.

To znači da član neke kraljevske porodice nema automatski pravo da dodirne pehar. Može ga imati ukoliko je šef države, poput kralja ili kraljice zemlje sa monarhijskim uređenjem.

Za sve ostale, uključujući navijače, novinare i brojne poznate ličnosti koje prisustvuju ceremoniji, važi pravilo gledanja bez dodirivanja.

Šampioni original ne nose kući

Mundijal, Španija, Luis de la Fuente Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija koja osvoji Svetsko prvenstvo originalni pehar dobija samo privremeno. Igrači ga podižu tokom ceremonije i koriste za slavlje, ali on potom mora da bude vraćen FIFA.

Pobedničkom savezu trajno ostaje poseban FIFA pobednički trofej. Za razliku od originala napravljenog od zlata, on je pozlaćen i na njemu su ugravirani godina održavanja turnira, zemlja domaćin i ime šampiona.

Pravilo da nijedna reprezentacija ne može trajno da zadrži original uvedeno je nakon što je Brazil 1970. godine treći put osvojio nekadašnji trofej Žila Rimea i dobio ga u trajno vlasništvo. Sadašnji pehar koristi se od prvenstva održanog 1974. godine i, bez obzira na broj osvojenih titula, zauvek ostaje vlasništvo FIFA.

Video: Dodela trofeja FIFA