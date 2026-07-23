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Danas je Budva sinonim za pune plaže, luksuzne hotele, noćni provod i neprekidnu gradnju, ali je pre nešto više od šest decenija ovaj grad izgledao gotovo neprepoznatljivo.

Kratki dokumentarni film „Dobro došli u Budvu“, snimljen 1963. godine, sačuvao je prizore primorja kakvo današnje generacije poznaju uglavnom sa starih razglednica. Umesto apartmanskih kompleksa i redova ležaljki, kadrom dominiraju more, kamen, borovi i gotovo netaknute plaže.

Budva bez gužve i visokih zgrada

Foto: George Schinas/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Film prati jedan letnji dan u Budvi i njenoj okolini. Kamera prolazi kroz Stari grad, beleži kupače na Mogrenu, Pizani i Drobnom pijesku, a zatim prikazuje i Sveti Stefan, koji je već tada bio jedan od najprepoznatljivijih simbola crnogorske obale.

Na snimku se mogu videti i terase starih hotela „Mogren“ i „Avala“, brodići uz obalu, ljudi koji bez žurbe šetaju gradom i plaže na kojima ima više slobodnog prostora nego kupača.

Ipak, najveću pažnju privlači ono čega nema – visokih zgrada, saobraćajnih gužvi, glasne muzike, redova automobila i borbe za slobodno mesto pod suncobranom.

Najveći luksuz bili su priroda i mir

Film je prvobitno nastao kao turističko-propagandno ostvarenje koje je trebalo da predstavi prirodne lepote Budve i njene istorijske znamenitosti. Danas, međutim, ima sasvim drugačiju vrednost.

Kadrove stare više od šest decenija mnogi gledaju kao važno svedočanstvo o vremenu u kojem masovni turizam još nije promenio izgled čitavog primorja. Budva je i tada privlačila posetioce, ali je njen najveći adut bio upravo ono što je danas sve teže pronaći – tišina, netaknuta priroda i osećaj odmora bez neprestane vreve.

Četrnaest minuta istorije

Dokumentarni film traje 14 minuta, snimljen je u boji na traci od 35 milimetara, a proizveo ga je „Lovćen film“. Režirao ga je Đorđe Vujović, scenario su napisali Branislav Bastać i Nikola Jovićević, dok je direktor fotografije bio Slavko Vukčević.

Muziku je komponovao Bojan Adamič, a za montažu je bila zadužena Mirjana Mitić. Film je zamišljen kao svojevrsno putovanje kroz Budvu i njenu okolinu, uz predstavljanje plaža, starog gradskog jezgra i prirodnih lepota ovog dela Jadrana.

Foto: Gareth Fuller / PA Images / Profimedia

Grad se tokom proteklih decenija neminovno menjao i postao jedna od najpoznatijih turističkih destinacija na Jadranu. Ipak, snimak iz 1963. podseća na Budvu koju je danas teško zamisliti – mirnu, zelenu i bez građevina koje zaklanjaju pogled prema moru.

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