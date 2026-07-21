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Opekotina od meduze je vrlo bolna

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Susret sa meduzom tokom letovanja nije redak, a njen dodir može izazvati neprijatan bol, peckanje i crvenilo kože. Iako su reakcije najčešće blage i prolaze nakon nekog vremena, važno je da znate kako pravilno pružiti prvu pomoć kod opekotine od meduze i koje greške treba izbegavati.

Koji su simptomi nakon kontakta sa meduzom?

Nakon dodira sa meduzom mogu se javiti:

· jak osećaj peckanja i žarenja,

· bol na mestu kontakta,

· crvenilo,

· otok,

· upala kože.

Foto: Anthony Pierce / SplashdownDirect / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kod većine ljudi simptomi se povlače nakon odgovarajuće nege, ali ponekad reakcija može biti ozbiljnija.

Kako ublažiti bol i peckanje?

Ako vas opeče meduza, stručnjaci preporučuju da najpre izađete iz vode, a zatim preduzmete sledeće korake:

· Isperite mesto kontakta morskom vodom, nikako slatkom, jer ona može podstaći oslobađanje još otrova iz žarnih ćelija.

· Ako na koži vidite ostatke pipaka, pažljivo ih uklonite pincetom, bez dodirivanja golim rukama.

· Mesto možete tretirati rastvorom sode bikarbone ili sokom od limuna, koji se u narodu često koriste za ublažavanje neprijatnosti, iako njihova efikasnost nije potvrđena za sve vrste meduza.

· Kao narodni lek često se pominje paradajz, kojim se može premazati zahvaćeno mesto radi ublažavanja crvenila i osećaja pečenja.

· Ako bol i otok potraju, može pomoći hladna obloga ili led umotan u krpu, koji će smanjiti upalu i ublažiti nelagodnost.

Foto: Martin Bertrand / imago stock&people / Profimedia

Šta nikako ne treba raditi?

Jedna od najčešćih grešaka jeste trljanje kože peškirom ili rukama. Time se mogu aktivirati preostale žarne ćelije i dodatno pogoršati simptomi.

Takođe, izbegavajte ispiranje slatkom vodom odmah nakon kontakta sa meduzom.

Kada treba potražiti lekarsku pomoć?

Obavezno se javite lekaru ako:

· zahvaćena površina kože prelazi veličinu dlana,

· bol postaje veoma jak ili se širi,

· jave se otežano disanje, vrtoglavica, mučnina ili oticanje lica i usana,

· simptomi ne prolaze ili se pogoršavaju nakon pružene prve pomoći.

(Kurir.rs/ najžena)

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