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Takmičar 200. ciklusa kviza "Slagalica" Dragan Brzaković uspeo je da napravi pometnju kakvu smo samo nekolko puta imali prilike da vidimo otkako se kviz emituje.

U susretu sa protivnikom Milošem Petrovićem odigrala se scena koja ga je u neizvesnoj borbi na kraju dovela do pobede.

Kada su takmičari stigli do igre "Asocijacije", Brzaković je jednim potezom došao do konačnog rešenja.

Otvorio je kolonu A, rešio ju je, a zatim je dao tačan odgovor za konačno rešenje. Svi u studiju su se nasmejali. "Je l' ovo moguće?", začuđeno se pitala voditeljka Marija Veljković.

"Svaka čast", rekao je Miloš Petrović protivniku. Brzaković je imao više nego dovoljan broj poena za pobedu. Dragan je na kraju slavio rezultatom 285:252.

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Video: Takmičar zabagovao u "Slagalici"

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Takmičar zabagovao u Slagalici Izvor: RTS