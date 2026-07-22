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Dok većina putnika pokušava da pronađe što povoljniju avionsku kartu, postoje letovi čija cena premašuje troškove čitavog luksuznog odmora. Novinarka Amber Gibson izdvojila je gotovo 13.000 evra za kartu u jednom smeru od Pariza do Hjustona, kako bi iskusila La Première, najekskluzivniju klasu avio-kompanije Air France.

Tokom leta koji je trajao oko deset i po sati imala je ličnog pratioca, privatnu bezbednosnu kontrolu, besplatan kozmetički tretman, prostrani apartman, krevet, kavijar i jela koja su osmislili čuveni kuvari. Pošto je bila jedina putnica u kabini prve klase, u pojedinim trenucima osećala se kao da leti privatnim avionom.

Ipak, uprkos gotovo nezamislivom luksuzu, nisu svi delovi ovog iskustva opravdali cenu karte.

Foto: TRISTAR PHOTOS / Alamy / Profimedia

„Ovo je bio najluksuzniji transatlantski let na kojem sam ikada bila i drago mi je što sam ga makar jednom isprobala“, napisala je Amber za „Biznis insajder“.

U avionu postoje samo četiri apartmana

La Première smatra se jednim od najekskluzivnijih iskustava dostupnih na komercijalnim letovima. U svakom avionu nalaze se samo četiri apartmana, raspoređena u konfiguraciji 1-2-1, zbog čega mali broj putnika ima priliku da koristi ovu uslugu.

Air France ovu klasu nudi samo na određenim linijama ka Sjedinjenim Američkim Državama, među kojima su letovi za Njujork, Vašington, Los Anđeles, San Francisko, Majami, Atlantu i Hjuston.

Amber je odlučila da je isproba upravo tokom putovanja iz Pariza za Hjuston. Karta u jednom smeru koštala ju je gotovo 13.000 evra, što je bio najskuplji komercijalni let na kojem je ikada bila.

Po nju je došao automobil

Foto: Perry van Munster / Alamy / Profimedia

Luksuzno iskustvo nije počelo u avionu, već još pre dolaska na aerodrom. Po novinarku je došao automobil koji ju je odvezao direktno do posebnog šaltera za prijavu putnika La Première klase na aerodromu Šarl de Gol.

Prevoz do aerodroma bio je uključen u cenu karte, a vožnja je mogla unapred da se zakaže.

Nakon što je predala pasoš i prtljag, prošla je kroz privatnu bezbednosnu kontrolu, bez čekanja u redovima. Potom ju je „Porše“ odvezao do glavnog La Première salona.

Salon je nije potpuno oduševio

Iako je salon bio prostran, tih i gotovo prazan, Amber priznaje da je od enterijera očekivala znatno više.

U njemu je bilo mnogo crvenih detalja, dok se na tanjirima nalazio prepoznatljiv logo kompanije Air France u obliku krilatog morskog konjića. Međutim, dizajn joj nije delovao posebno upečatljivo za prostor namenjen putnicima koji plaćaju ovako skupe karte.

Prijalo joj je što je imala veliki izbor mesta za sedenje i dovoljno privatnosti, ali je usluga tokom doručka neprijatno iznenadila.

Iako je u salonu bilo malo gostiju, a mnogo zaposlenih, morala je nekoliko puta da traži jelovnik, a zatim i da doziva konobara kako bi naručila obrok.

Foto: Walter Pietsch / Alamy / Profimedia

Hrana je brzo stigla, a kroasani su bili dovoljno hrskavi. Ipak, ponuda za doručak bila je prilično klasična i obuhvatala je jaja, sir, suhomesnate proizvode i jednostavan tost sa avokadom.

Čak su joj i čaše za vino delovale sasvim obično, poput onih koje bi mogla da pronađe u „Ikei“. Zbog svega toga poželela je da je doručkovala u luksuznom hotelu The Peninsula Paris, u kojem je boravila pre dolaska na aerodrom.

Najviše joj se dopao besplatan tretman lica

Najbolji deo boravka u salonu bio je besplatan tretman lica u trajanju od 30 minuta, koji je dostupan putnicima La Première klase.

Kozmetičarka ju je pronašla za vreme doručka, kada je došlo vreme za unapred zakazani termin. Tretman je obuhvatao hidratantnu masažu i ručno oblikovanje kontura lica.

Iako pola sata nije dovoljno za složeniju negu, Amber smatra da je tretman bio idealna priprema za dug let i boravak u avionu, u kojem je vazduh veoma suv.

Termin je rezervisala unapred, što preporučuje i drugim putnicima jer je broj slobodnih mesta ograničen.

Lični pratilac brinuo je o svemu

Foto: Georges GOBET / AFP / Profimedia

Od trenutka kada se prijavila za let, Amber gotovo ni o čemu nije morala sama da razmišlja. Imala je ličnog pratioca koji ju je dovezao do salona, a zatim je nakon tretmana pronašao i odvezao direktno do aviona.

Bila je poslednja putnica koja se ukrcala i jedina osoba koja je tog dana putovala u La Première kabini.

Posebno joj je prijalo saznanje da bi je zaposleni pronašli čak i da je zaspala u salonu ili izgubila pojam o vremenu. Nije morala da razmišlja o snalaženju na velikom i nepoznatom aerodromu, izlazu sa kojeg avion poleće ili vremenu ukrcavanja.

Upravo je takvu bezbrižnost izdvojila kao jednu od najvećih prednosti ovog putovanja.

Apartman sa sedištem dugim dva metra

Kada je ušla u avion, dočekao ju je izuzetno prostran apartman. Svaki od četiri odeljka imao je široko sedište sa kožnim naslonima za ruke, kao i oslonac za noge koji je mogao da posluži kao dodatno sedište. Zahvaljujući tome, saputnik bi tokom obroka mogao da sedi preko puta nje.

Prostora za noge bilo je toliko da iz uspravnog položaja nije mogla da dohvati vuneno-kašmirsko ćebe koje ju je čekalo na osloncu.

Imala je dovoljno mesta za rad na laptopu, stočić za odlaganje ličnih stvari i malu lampu sa logotipom kompanije Air France.

Dobila pidžamu i luksuzni neseser

Putnicima La Première klase ponuđene su pamučne pidžame brenda Jacquemus u nekoliko veličina, kao i jarkocrveni kožni neseser.

U njemu su se nalazili drveni češalj, hemijska olovka, maska za oči i nekoliko Sisley proizvoda za negu, među kojima su bili balzam za oči i usne, hidratantni serum, krema protiv starenja i krema za ruke.

Imala je utisak da leti privatnim avionom

Pošto je bila jedina putnica u prvoj klasi, posada joj je dozvolila da koristi dva apartmana. Jedan je koristila za rad i obroke, dok je drugo sedište pretvoreno u pravi krevet sa debelim dušekom, velikim jastukom i ćebetom.

Tokom leta gotovo nikoga nije viđala osim dve stjuardese, zbog čega je imala osećaj da putuje privatnim avionom.

Svaki apartman mogao je da se odvoji zavesama koje se prostiru od poda do plafona. Amber ih je koristila samo dok je spavala, jer je ostatak kabine ionako bio prazan.

Sedište je, kada se potpuno spusti, dugo oko dva metra. Dodatni dušek napravio je veliku razliku, pa je krevet opisala kao najudobniji koji je ikada isprobala u avionu.

Kupatilo nije bilo ni veće ni luksuznije od onih u biznis ili ekonomskoj klasi. Ipak, pošto u kabini nije bilo drugih putnika, nije morala da čeka niti da brine da li će biti zauzeto.

Kavijar i šampanjac na 10.000 metara

Poseban deo iskustva bila je gastronomska ponuda. Putnici nisu imali unapred određeno vreme za obroke, već su mogli da naruče hranu kad god požele.

Na kreiranju jelovnika za La Première sarađivali su kuvari ovenčani Mišelinovim zvezdicama, među kojima su Alen Dikas i Danijel Bulu.

Foto: VDWI Aviation / Alamy / Profimedia

Jela na Amberinom letu osmislila je An-Sofi Pik, žena sa najviše Mišelinovih zvezdica na svetu. Na jelovniku su se našli goveđi file dimljen kafom, ravioli sa jastogom i rakovima, kao i piletina sa sakeom.

Kao uvodno posluženje dobila je kavijar, a uz jela su služeni topli hlebovi i francuski puter Maison Bordier.

Predjelo je nije potpuno oduševilo, ali je vegetarijansko glavno jelo nadmašilo njena očekivanja. Grilovane artičoke sa palentom i sirom Comté opisala je kao fantastične, dok je palenta bila izuzetno lagana i kremasta.

Deserti su bili vrhunac leta

Za deserte je bila zadužena poznata francuska poslastičarka Kler Hecler. Amber je probala obe ponuđene poslastice.

Prva je bila lagani kolač sa kajsijom i bademima, poslužen uz puterasti keks, dok je druga bila mekani kolač od tamne čokolade. Čokoladnom desertu dodala je malo morske soli kako bi dodatno naglasila njegov ukus.

Putnicima su bili dostupni i luksuzni sladoledi.

Brz internet i ekran od 24 inča

Za zabavu tokom deset i po sati leta bio je zadužen ekran od 24 inča, kao i Denon slušalice sa poništavanjem buke.

Ponuda je obuhvatala filmove, muziku, meditacije i kratke video-treninge joge. Amber, međutim, nije gledala filmove jer je bila veoma zadovoljna internetom, koji je bio brz i jednostavan za povezivanje.

Vreme je uglavnom provodila slušajući Tejlor Svift, radeći i uživajući u šampanjcu Laurent-Perrier Grand Siècle.

Da li je vredelo gotovo 13.000 evra?

Amber je zaključila da je ovo bilo najluksuznije avionsko putovanje koje je ikada iskusila. Posebno ju je oduševila privatnost koju je dobila jer je bila jedina putnica u kabini.

Foto: TRISTAR PHOTOS / Alamy / Profimedia

Iako obično putuje biznis klasom, La Première je, prema njenim rečima, bila nekoliko nivoa iznad toga. Kada ju je uporedila sa prvim klasama drugih avio-kompanija, poput British Airways-a, prednost je dala kompaniji Air France.

Ranije je putovala i privatnim avionima na kraćim relacijama u SAD, Meksiku i na Karibima, a iskustvo u La Première klasi bilo je veoma blizu tome.

Uprkos tome, smatra da gotovo 13.000 evra ipak može bolje da se potroši.

„Ovu klasu bih volela da iskusim još jednom, ali mislim da bih ubuduće isti novac radije potrošila na luksuzne hotele i restorane u Parizu. Tako bih luksuz mogla da rasporedim tokom celog putovanja, a ne da u njemu uživam samo tokom leta“, zaključila je.