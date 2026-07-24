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Na svega dva kilometra od grada Hvara nalazi se sićušno ostrvo koje izgleda kao kameni ukras usred plavetnila Jadranskog mora. Pokonji Dol, najistočnije ostrvce Paklinskog arhipelaga, toliko je malo da se može obići za približno 600 koraka.

Dugo je oko 170, a široko približno 140 metara, dok njegova obala meri manje od pola kilometra. Iako se nalazi nadomak jednog od najposećenijih hrvatskih letovališta, na Pokonjem Dolu nema restorana, kafića ni drugih turističkih sadržaja.

Ostrvo bez gužve i turističkih sadržaja

Ostrvo Pokonji Dol sa svetionikom u blizini Hvara Foto: ANDREJ CRCEK / Alamy / Profimedia

Za razliku od obližnjeg Hvara, poznatog po noćnom životu, luksuznim jahtama i velikom broju turista, na ovom ostrvcetu vladaju potpuni mir i tišina. Na njemu nema stalnih stanovnika, a najveći deo kopna zauzima kameni svetionik.

Pokonji Dol, međutim, nije samo zanimljiv prizor za turiste. Zbog položaja na istočnom kraju Paklinskih ostrva ima važnu ulogu u pomorskoj navigaciji. Nautičarima predstavlja prepoznatljivu tačku prilikom plovidbe iz pravca otvorenog mora i nastavka puta prema Korčuli, Lastovu i Mljetu.

Svetionik star više od 150 godina

Najprepoznatljiviji simbol ostrva jeste svetionik podignut 1872. godine. Smešten je u kamenoj kući na dva sprata, u kojoj su nekada sa porodicama živeli svetioničari zaduženi za održavanje svetla i bezbednost pomoraca.

Danas je svetionik automatizovan i njime se upravlja daljinski, ali je i dalje aktivan. Njegova svetlost pomaže brodovima koji prilaze Hvaru i prolaze istočnim delom Paklinskog arhipelaga.

Ostrvo Pokonji Dol sa svetionikom u blizini Hvara Foto: james cheadle / Alamy / Profimedia

Kako su Paklena ostrva dobila ime?

Pokonji Dol pripada Paklenim, odnosno Paklinskim ostrvima, koja lokalno stanovništvo naziva i „Škoji“. Iako njihov naziv mnoge asocira na paklene vrućine, njegovo poreklo nema veze sa visokim temperaturama.

Ime arhipelaga vezuje se za „paklinu“, borovu smolu koja se nekada koristila za premazivanje i zaštitu drvenih brodova. Upravo je brodogradnja vekovima bila važan deo života stanovnika ovog područja.

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