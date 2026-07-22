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Neki ljudi na prvi pogled deluju nežno, srdačno i potpuno bezazleno, ali iza mirne spoljašnjosti mogu da kriju mnogo složeniju prirodu. Prema astrologiji, pripadnici pojedinih horoskopskih znakova posebno teško podnose izdaju i nepravdu, a kada ih neko povredi, umeju da pokažu lice koje malo ko očekuje.

Ne ulaze svi u otvorene sukobe. Jedni strpljivo čekaju pravi trenutak da uzvrate, drugi koriste reči i informacije, dok se pojedini povlače i ćutanjem vode emotivne bitke. Upravo zbog toga ova četiri znaka važe za protivnike koje ne treba potcenjivati.

Škorpija dugo pamti izdaju

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpije se smatraju jednim od najintenzivnijih znakova Zodijaka. Kada nekome poklone poverenje, mogu da budu bezgranično odane i spremne da tu osobu brane pred svima. Problem nastaje kada osete da je njihova privrženost iskorišćena.

Iako se često misli da reaguju burno, Škorpije uglavnom nisu impulsivne. Pažljivo posmatraju situaciju, analiziraju svaki potez i mogu dugo da čekaju pravi trenutak za odgovor. Ne zaboravljaju lako ni uvredu ni izdaju, zbog čega ih astrologija opisuje kao nemilosrdne protivnike kada neko pređe granicu.

Blizance je teško pročitati

Blizanci Foto: Shutterstock

Šarmantni, komunikativni i prilagodljivi Blizanci lako osvajaju ljude. Brzo razmišljaju, jednostavno uspostavljaju kontakte i umeju da se snađu čak i u neprijatnim situacijama.

Ipak, njihova promenljiva priroda može da zbuni okolinu. Teško je proceniti šta zaista misle i koji će biti njihov sledeći potez. Astrologija im pripisuje sposobnost da pažljivo prikupljaju informacije i kasnije ih iskoriste u svoju korist. Zahvaljujući veštini sa rečima, iz rasprave često izlaze kao pobednici.

Rak vodi emotivne bitke

Rak Foto: Shutterstock

Rakovi su poznati po brižnosti, empatiji i snažnoj vezanosti za ljude koje vole. Upravo zato ih izdaja ili razočaranje mogu posebno duboko pogoditi.

Kada su povređeni, uglavnom ne biraju otvoren sukob. Povlače se, ćute i menjaju ponašanje, ostavljajući drugoj strani da sama shvati šta je pogrešila. Prema astrološkim tumačenjima, na taj način kod drugih mogu da izazovu snažan osećaj krivice. Uvredu će možda oprostiti, ali je retko potpuno zaboravljaju.

Ribe znaju gde je neko najosetljiviji

Ribe Foto: Shutterstock

Ribe ostavljaju utisak blagih, saosećajnih i nenametljivih ljudi. Imaju izraženu intuiciju i često mogu da prepoznaju tuđe raspoloženje čak i kada im niko ništa ne kaže.

Ta sposobnost, međutim, može da postane njihova najveća prednost u konfliktu. Dobro poznaju tuđe slabe tačke i umeju da utiču na emocije ljudi oko sebe. Astrologija navodi i da se pojedine Ribe u svađi predstavljaju kao žrtve, zbog čega druga strana na kraju može da se oseća krivom, čak i kada odgovornost nije samo njena.

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