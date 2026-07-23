Dnevni horoskop za 23. jul: Ovnovima potreban odmor, a Rakovi upoznaju svoju srodnu dušu
Dnevni horoskop za 23. jul donosi snažan nalet inspiracije i nove prilike, stvarajući savršene uslove za donošenje važnih odluka na poslovnom, emotivnom i zdravstvenom planu.
OVAN
Nekoliko planeta aktivira energiju vašeg polja karijere, a to vam donosi posebno bitne odluke u vezi s daljim poslovanjem. Za vas i partnera nastupa period stabilizacije, vaš odnos obeležava veće zbližavanje. Potreban vam je odmor.
BIK
Uspeh očekuje one Bikove koji se bave nekretninama i turizmom. Povećan obim posla za one koji se bave uvozom i izvozom. Početak nove veze s veoma privlačnom osobom, koju ste upoznali preko društvenih mreža. Vrtoglavica.
BLIZANCI
Povoljan dan za Blizance koji se bave ekonomijom ili trgovinom. Uskoro će uslediti pozitivna iznenađenja. Atmosfera prijatnih događaja obavija i vaš ljubavni plan. Očekuje vas romantičan izlazak udvoje. Problemi sa žučnom kesom.
RAK
Dan kada ćete se posvetiti promovisanju svojih ideja. Naići ćete na podršku uticajne osobe. Lep izlazak s prijateljima i mnogo prilika za flert doneće vam takođe priliku da upoznate svoju srodnu dušu. Promenite režim ishrane.
LAV
Poslovno putovanje i saradnja sa inostranstvom obeležiće ovaj dan. Ako planirate da promenite posao, sada je pravi trenutak za to. Vaš odnos s partnerom ispunjava atmosfera konstruktivnih razgovora i uzajamne podrške. Proverite vid.
DEVICA
Dan prijatnih iznenađenja na poslu, počevši od pohvale nadređenih za vaše rezultate pa sve do povišice koja sledi. Ovaj dan obeležiće važan dogovor s partnerom. Očekuju vas krupne odluke za zajedničku budućnost. Vrtoglavica.
VAGA
Pet planeta najavljuje bitna dešavanja na poslu. Aktivirano je polje završetaka, uspešan završetak projekta. Vaš odnos s partnerom funkcioniše, ali kao da ste uvek vi onaj ko pravi kompromise. Problem s vidom, pregledajte očno dno.
ŠKORPIJA
Pruža vam se prilika da započnete privatni biznis, a ubrzo se otvara i mogućnost da posao razradite u saradnji s prijateljima. Bez razloga sumnjate u partnerovu vernost, to su u stvari samo vaši strahovi. Variranje pritiska.
STRELAC
Planetarni aspekti deluju stvarajući vam idealne uslove da ostvarite dugoročan cilj. Napredak u karijeri. Dopada vam se osoba koju viđate svaki dan u prolazu. Odvažite se i priđite joj, planete su na vašoj strani. Ako ste ženskog pola, uradite mamografiju.
JARAC
Očekuje vas podrška veoma uticajne osobe na vašem putu do cilja. Sve kockice se slažu za vaš uspon u karijeri. Uspešno ćete s partnerom završiti važan deo posla na zajedničkom projektu. Rešenje egzistencijalnog pitanja. Reuma.
VODOLIJA
Ovo je dan idealan za rekapitulaciju godišnjeg rada i sumiranje rezultata. Imate mnogo razloga da budete zadovoljni. Slobodne Vodolije očekuje poznanstvo s veoma atraktivnom osobom na nekoj zabavi. Ubrzo sledi sastanak. Nervoza.
RIBE
Veliki broj planeta u polju poslovne saradnje stavlja akcenat na nove elemente u organizaciji poslovanja. Napredak na finansijskom planu. Poznanstvo sa osobom preko društvenih mreža ubrzo će se pretvoriti u burnu avanturu.
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