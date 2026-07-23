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Dnevni horoskop za 23. jul donosi snažan nalet inspiracije i nove prilike, stvarajući savršene uslove za donošenje važnih odluka na poslovnom, emotivnom i zdravstvenom planu.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Nekoliko planeta aktivira energiju vašeg polja karijere, a to vam donosi posebno bitne odluke u vezi s daljim poslovanjem. Za vas i partnera nastupa period stabilizacije, vaš odnos obeležava veće zbližavanje. Potreban vam je odmor.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Uspeh očekuje one Bikove koji se bave nekretninama i turizmom. Povećan obim posla za one koji se bave uvozom i izvozom. Početak nove veze s veoma privlačnom osobom, koju ste upoznali preko društvenih mreža. Vrtoglavica.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Povoljan dan za Blizance koji se bave ekonomijom ili trgovinom. Uskoro će uslediti pozitivna iznenađenja. Atmosfera prijatnih događaja obavija i vaš ljubavni plan. Očekuje vas romantičan izlazak udvoje. Problemi sa žučnom kesom.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Dan kada ćete se posvetiti promovisanju svojih ideja. Naići ćete na podršku uticajne osobe. Lep izlazak s prijateljima i mnogo prilika za flert doneće vam takođe priliku da upoznate svoju srodnu dušu. Promenite režim ishrane.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Poslovno putovanje i saradnja sa inostranstvom obeležiće ovaj dan. Ako planirate da promenite posao, sada je pravi trenutak za to. Vaš odnos s partnerom ispunjava atmosfera konstruktivnih razgovora i uzajamne podrške. Proverite vid.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Dan prijatnih iznenađenja na poslu, počevši od pohvale nadređenih za vaše rezultate pa sve do povišice koja sledi. Ovaj dan obeležiće važan dogovor s partnerom. Očekuju vas krupne odluke za zajedničku budućnost. Vrtoglavica.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Pet planeta najavljuje bitna dešavanja na poslu. Aktivirano je polje završetaka, uspešan završetak projekta. Vaš odnos s partnerom funkcioniše, ali kao da ste uvek vi onaj ko pravi kompromise. Problem s vidom, pregledajte očno dno.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Pruža vam se prilika da započnete privatni biznis, a ubrzo se otvara i mogućnost da posao razradite u saradnji s prijateljima. Bez razloga sumnjate u partnerovu vernost, to su u stvari samo vaši strahovi. Variranje pritiska.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Planetarni aspekti deluju stvarajući vam idealne uslove da ostvarite dugoročan cilj. Napredak u karijeri. Dopada vam se osoba koju viđate svaki dan u prolazu. Odvažite se i priđite joj, planete su na vašoj strani. Ako ste ženskog pola, uradite mamografiju.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Očekuje vas podrška veoma uticajne osobe na vašem putu do cilja. Sve kockice se slažu za vaš uspon u karijeri. Uspešno ćete s partnerom završiti važan deo posla na zajedničkom projektu. Rešenje egzistencijalnog pitanja. Reuma.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Ovo je dan idealan za rekapitulaciju godišnjeg rada i sumiranje rezultata. Imate mnogo razloga da budete zadovoljni. Slobodne Vodolije očekuje poznanstvo s veoma atraktivnom osobom na nekoj zabavi. Ubrzo sledi sastanak. Nervoza.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Veliki broj planeta u polju poslovne saradnje stavlja akcenat na nove elemente u organizaciji poslovanja. Napredak na finansijskom planu. Poznanstvo sa osobom preko društvenih mreža ubrzo će se pretvoriti u burnu avanturu.

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