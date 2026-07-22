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Danas brojni ugostiteljski objekti nastoje da privuku posetioce originalnim rešenjima, duhovitim opaskama i nesvakidašnjim enterijerom, svesni da upravo autentične sitnice najbrže postaju hit na internetu.

Upravo jedan takav primer stiže iz Dalmacije, gde je vlasnik ugostiteljskog objekta iznenadio goste u toaletu nesvakidašnjom zamenom za klasično ogledalo. Na zidu iznad umivaonika umesto stakla postavljeno je obaveštenje koje je ubrzo preplavilo društvene mreže.

Na zalepljenom listu papira stajala je poruka: "Boga ti, šta će ti ogledalo, eto te ka' lutka".

Foto: Printscreen/Facebook/Rožajska Sitne

Ova slika iz dalmatinskog lokala, koja je zabeležena još pre nekoliko godina, i danas iznova oduševljava pratioce na mrežama. Korisnici su u velikom broju hvalili ovaj simpatičan i maštovit gest.

Reakcije na društvenim mrežama

Većina se saglasila da je ovako jednostavna sitnica sasvim dovoljna da popravi raspoloženje i izmami osmeh svakome ko uđe.

"E to je motivaciona poruka koju svi moramo da čujemo barem jednom dnevno", "Ovo ću odmah da stavim i u svom kupatilu", "Meni je ovo baš originalno", "Zamisli da imaš loš dan i vidiš ovo, pa predobro", glasili su neki od komentara oduševljenih korisnika podeljeni na mrežama.

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