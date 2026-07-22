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Ponekad su upravo neočekivani trenuci oni koji najviše ulepšaju nedelju. Prema astrološkim prognozama, jednom horoskopskom znaku poslednji dani ove nedelje mogli bi doneti razlog za osmeh. Reč je o Biku, kojem zvezde predviđaju niz pozitivnih okolnosti, od lepih vesti do ugodnih susreta.

Bik

Do kraja nedelje mogli biste doživeti iznenađenje koje niste planirali, ali će vas iskreno razveseliti. Moguće je da će vam se javiti osoba sa kojom dugo niste bili u kontaktu ili ćete dobiti priliku koju ste već gotovo otpisali. Na poslovnom planu otvara se mogućnost za razgovor koji bi mogao doneti dobre vesti ili potvrdu da ste na pravom putu. Ako ste poslednjih nedelja ulagali trud u neki projekat, sada biste mogli videti prve rezultate.

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Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

U ljubavi vas očekuje više topline i spontanosti. Slobodni Bikovi mogli bi upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati, dok će oni u vezi uživati u malim gestama pažnje koje će dodatno učvrstiti odnos. Ni finansije ne izgledaju loše. Moguć je manji, ali dobrodošao priliv novca, povrat duga ili prilika za dodatnu zaradu. Ostanite otvoreni za neočekivane prilike. Ono što će vas najviše razveseliti verovatno neće doći prema planu, nego onda kada se najmanje budete nadali.

(Kurir.rs/Index)

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