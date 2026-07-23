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Leto je mnogima omiljeno godišnje doba za velike životne odluke. Sunčani dani, putovanja, romantične večeri i opuštenija atmosfera često podstaknu parove da naprave korak dalje u vezi. Prema astrolozima, tri horoskopska znaka posebno bi mogla doživeti upravo takav trenutak i ovog leta primiti ili postaviti najvažnije pitanje.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Rakove je ovo razdoblje ispunjeno emocijama i željom za sigurnošću. Oni koji su već duže u stabilnoj vezi mogli bi osetiti da je došlo pravo vreme za novi početak. Partner će biti spreman da razgovara o zajedničkoj budućnosti, a mnogi Rakovi mogli bi se naći u romantičnoj prosidbi tokom odmora ili porodičnog okupljanja. Astrolozi smatraju da će upravo iskrenost i bliskost biti glavni razlozi zbog kojih će veze Rakova ovog leta preći na višu razinu.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vage su poznate po tome što cene skladne i ozbiljne odnose, a ovog leta zvezde bi im mogle doneti upravo ono što priželjkuju. Ako su poslednjih meseci gradile stabilnu vezu, velika je verovatnoća da će partner poželeti da učvrsti odnos veridbom. Mnoge Vage mogle bi biti ugodno iznenađene romantičnim gestom na putovanju, uz more ili tokom posebne proslave. Ovo bi moglo biti leto koje će dugo pamtiti.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Iako Jarčevi retko donose velike odluke impulsivno, kada procene da je trenutak pravi, ne oklevaju. Ovog leta mogli bi zaključiti da su ostvarili dovoljno stabilnosti kako bi napravili sledeći korak u ljubavnom životu. Astrolozi ističu da će upravo osećaj sigurnosti i poverenja biti presudan. Neki Jarčevi mogli bi iznenaditi partnera prosidbom koju su dugo planirali, dok bi drugi mogli biti ugodno zatečeni kada upravo njima bude postavljeno pitanje koje menja život.

Iako astrologija nije naučno potvrđena metoda predviđanja budućnosti, mnogi je doživljavaju kao zabavan način promišljanja o odnosima i životnim prilikama. Hoće li se ova predviđanja ostvariti, pokazaće kraj leta.

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