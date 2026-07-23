da li ste znali?

da li ste znali?

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Iako zvuči neočekivano, sve je više onih koji tvrde da obična drvena šibica može rešiti jedan od najčešćih problema u kupatilu. Ovaj jednostavan trik privukao je veliku pažnju na mreži zbog svoje specifične namene.

Istovremeno, stručnjaci u naučnoj studiji objavljenoj u stručnom časopisu American Journal of Infection Control izneli su iznenađujuće podatke: smer i brzina kretanja mikroorganizama u prostoriji ne zavise znatno od toga da li je poklopac toaleta spušten ili podignut tokom puštanja vode.

Foto: Romulada / Alamy / Profimedia

Rad je pokazao da poklapanje wc šolje ne eliminise klice, već samo menja putanju njihovog širenja. U toj situaciji, veći broj mikroba završava sa leve strane i ispred same šolje, dok je desna strana znatno manje izložena. Suprotno tome, kada se voda pusti sa podignutom daskom, mikroorganizmi se ravnomerno raspršuju po celom kupatilu.

Takođe, istraživači navode da pri rutinskom brisanju bez upotrebe specijalnih sredstava razlika u uklanjanju patogena iznosi svega oko tri procenta. Međutim, kvalitetni dezinfekcionij preparati uništavaju i do 99.99 odsto mikroba, što je od ključnog značaja ukoliko neko od ukućana bori sa stomačnim ili crevnim infekcijama. Zbog toga je redovno održavanje toaleta presudno u sprečavanju infekcija.

Domaći trikovi za brzu dezinfekciju

Kako ribanje toaleta spada u najmanje omiljene poslove u kući, a kupovna hemija ume da bude agresivna, jednostavne alternative postaju sve traženije. Jedan od najpopularnijih brzih načina uključuje upotrebu obične šibice.

Sam postupak je izuzetno lak: zapalite šibicu, ubacite je u WC šolju, spustite poklopac.

Upaljena šibica u wc šolji pomaže kod dezinfekcije Foto: Shutterstock

Smatra se da sumpor sa glave šibice ima dezinfekciona svojstva i da pomaže u neutralisanju nepoželjnih mikroba. Ovaj postupak traje svega nekoliko sekundi i služi kao brzo osveženje prostora. Pored šibice, često se pominje i ubacivanje jednog čena belog luka u wc šolju. Beli luk u sebi sadrži alicin, prirodni sastojak poznat po antibakterijskom delovanju koji smanjuje prisustvo mikroorganizama.

Ipak, naučnici naglašavaju da ovakvi trikovi mogu poslužiti samo kao povremena pomoć, ali nikako ne mogu u potpunosti zameniti temeljno čišćenje. Preporuka je da se sanitarije detaljno ribaju i dezinfikuju bar jednom sedmično, naročito u objektima sa više stanara. Beli luk i šibica jesu korisni pomoćnici za brzo održavanje, ali redovna higijena i dalje ostaje osnovni uslov za čist toalet.

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