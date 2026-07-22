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Dok se veliki deo Evrope bori sa visokim temperaturama, na drugom kraju sveta vlada prava zima. U čileanskim Andima proteklih je dana pala golema količina snega, a neka su skijališta doslovno zatrpana. Snažna zimska oluja pogodila je planinska područja Čilea i Argentine te u samo nekoliko dana potpuno promenila krajolik. Padavine su bile toliko obilne da su neka skijališta privremeno zatvorena, a pristupni putevi blokirani.

Gotovo četiri metra snega

Najviše snega palo je u skijalištu Skijalište Portiljo, gde je izmereno čak 370 centimetara (blizu 4 metra) novog snega. Ni poznato skijalište Valje Nevado nije prošlo puno "lošije". Tamo je tokom oluje palo oko dva metra snega, a fotografije pokazuju kako su gole padine u samo nekoliko dana postale pravi zimski krajolik.

Velike količine snega zabeležene su i u argentinskom Las Lenjasu te čileanskom Nevados de Čijanu.

Zatvorili skijališta

Iako bi mnogi ljubitelji skijanja poželeli ovakve prizore, stvarnost je nešto komplikovanija. Zbog opasnosti od lavina, zatrpanih puteva i problema sa snabdevanjem električnom energijom deo skijališta još nije otvorio sve žičare ni staze. U Skijalištu Portiljo glavni pristupni putevi i dalje su zatvoreni, a žičare ne rade. Slična je situacija i u Valje Nevadu, gde je zasad otvoren tek manji deo sadržaja.

Zima još nije rekla poslednju reč

Meteorolozi najavljuju da ovo nije kraj snežnog talasa. Tokom nedelje očekuju se nove padavine, a pojedina skijališta mogla bi dobiti još 30-ak centimetara svežeg snega. Dok se u Evropi traži hlad i klima-uređaj, stanovnici čileanskih planina već danima čiste sneg i pripremaju se za nastavak jedne od najsnežnijih epizoda ove sezone.

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