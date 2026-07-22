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Dok se Evropa priprema za sledeći letnji toplotni talas, većina ljudi pokušava da se rashladi improvizovanim lepezama, ručnim ventilatorima i što laganijom odećom. Međutim, stručnjaci skreću pažnju na to da dom može postati sparan i dodatno pregrejan zbog faktora koji mnogi zanemaruju - bojlera i sistema za grejanje.

"Čak i ako tokom leta ne uključujete grejanje, vaš bojler i dalje radi u pozadini. Ako uređaj nije adekvatno podešen za letnji period, to može stvoriti zagušljivu atmosferu u kući i znatno uvećati račune za električnu energiju", objašnjava Rajan Vildig, stručnjak za grejanje iz jedne britanske kompanije.

Nepravilno podešen bojler utiče na toplotu u stanu i račun za struju Foto: Profimedia

On je izdvojio pet ključnih grešaka u rukovanju bojlerom koje dovode do nepotrebnog zagrevanja prostora i skokova u potrošnji energije.

Potpuno gašenje uređaja

Iako deluje kao najlogičnije rešenje da potpuno isključite sistem kada vam nije potreban, to može stvoriti ozbiljne kvarove u budućnosti. Potpuno prekidanje napajanja tokom toplih meseci može uzrokovati blokadu pojedinih mehanizama.

"Umesto toga, prebacite ga u letnji režim ako ta opcija postoji, ili barem na 'samo topla voda' - tako ćete sprečiti pregrevanje doma i osigurati da bojler bude spreman za zimu."

Radi non-stop

Topla voda jeste neophodna tokom dana za higijenu i pranje posuđa, ali je znatno pametnije koristiti tajmer. Brojna domaćinstva drže sistem neprekidno aktivnim kako bi imala toplu vodu u svakom trenutku, čak i dok su na poslu ili van grada. Podešavanjem tajmera u skladu sa stvarnim potrebama izbeći ćete nepotrebno odavanje toplote u prostor.

Nepravilno podešen bojler utiče na toplotu u stanu i račun za struju Foto: Profimedia

Previsoka temperatura vode

Većina savremenih sistema pruža mogućnost odvojenog podešavanja temperature za grejanje i za sanitarnu vodu. Ukoliko temperaturu vode ostavite na maksimumu, dobićete vrelu vodu na slavini, ali i nesnosnu toplotu u samom prostoru. Tokom letnjih meseci preporuka je da se temperatura podesi na oko 50 stepeni Celzijusa i da se ne podiže iznad toga.

Zatrpavanje prostora oko bojlera

Uređaji za grejanje vode često se nalaze u malim ostavama ili cipelarnicima, koji se potom pretrpaju odećom, peškirima, usisivačem i drugim kućnim potrepštinama. Vildig upozorava: "Tako samo zarobljavate toplotu."

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