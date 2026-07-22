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Gotovo mesec dana mnogi su imali utisak da se sve odvija sporije nego što bi želeli. Kasnili su odgovori, planovi su se menjali u poslednjem trenutku, kvarili su se telefoni, računari i automobili, a nesporazumi u komunikaciji postali su gotovo svakodnevica. Sve to astrolozi pripisuju retrogradnom Merkuru, jednom od najpoznatijih astroloških fenomena.

Sutra se taj period završava. Merkur ponovo kreće direktnim hodom, što ne znači da će se preko noći rešiti svi problemi, ali će naredne nedelje doneti osećaj da stvari ponovo dolaze na svoje mesto. Biće lakše donositi odluke, razgovarati, potpisivati ugovore, planirati putovanja i započinjati nove projekte. Za svaki horoskopski znak ovaj preokret donosi drugačiju priliku.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Posle nekoliko nedelja u kojima ste imali utisak da stalno nailazite na prepreke, od sutra ćete konačno osetiti da se stvari pomeraju sa mrtve tačke. Razgovori koji su bili odlagani mogu doneti konkretne odgovore, a na poslu ćete mnogo lakše dokazati svoje ideje i izboriti se za ono što smatrate da zaslužujete. Mnogi Ovnovi će imati osećaj kao da im se vraća energija koju su izgubili tokom prethodnog meseca, pa će biti spremni da završe sve što su ostavili po strani. U ljubavi dolazi vreme iskrenijih razgovora, bez nepotrebnih nesporazuma koji su vas iscrpljivali.

Savet: Ne pokušavajte da nadoknadite sve propušteno u jednom danu. Prioritet neka budu obaveze koje su najduže čekale.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Retrogradni Merkur vam je doneo mnogo razmišljanja o novcu, sigurnosti i budućim planovima. Od sutra će mnoge dileme početi da se razjašnjavaju, pa ćete lakše donositi odluke koje ste do sada odlagali. Moguće je da ćete dobiti poslovnu ponudu ili priliku koja će vam vratiti osećaj stabilnosti. Na emotivnom planu partner će konačno pokazati više razumevanja, dok slobodne Bikove očekuje zanimljivo poznanstvo preko prijatelja ili posla.

Savet: Nemojte odmah trošiti novac koji budete zaradili. Prvo napravite plan, pa tek onda ispunjavajte želje.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pošto je Merkur vaš vladajući planeta, upravo ćete vi među prvima osetiti koliko se energija menja. Posle perioda zastoja vraćaju vam se koncentracija, inspiracija i želja za komunikacijom. Sve ono što ste pokušavali da objasnite drugima sada će mnogo lakše biti prihvaćeno. Ovo je odličan trenutak za razgovore, pregovore, polaganje ispita, potpisivanje ugovora i pokretanje novih projekata. Mnogi Blizanci će imati osećaj da im se vraća optimizam koji je prethodnih nedelja bio poljuljan.

Savet: Iskoristite naredni period da završite sve administrativne obaveze koje ste odlagali.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Kod vas će najveća promena biti na emotivnom planu. Ako ste poslednjih nedelja imali utisak da vas partner ne razume ili da razgovori završavaju svađom, od sutra će situacija biti mnogo mirnija. Lakše ćete izraziti ono što osećate, a druga strana će konačno biti spremna da vas sasluša. Na poslu će nestati deo pritiska koji vas je opterećivao, pa ćete imati više vremena za porodicu i sebe. Mnogi Rakovi će upravo sada doneti odluku koja će im promeniti svakodnevicu.

Savet: Ne vraćajte se na stare greške. Fokus neka bude na budućnosti.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Sunce se već nalazi u vašem znaku, a direktan Merkur dodatno pojačava vašu energiju. Posle perioda čekanja dolazi vreme akcije i mnogi Lavovi će želeti da naprave veliki iskorak na poslu ili u privatnom životu. Ljudi će vas više slušati, vaše ideje će nailaziti na podršku, a bićete spremni da preuzmete inicijativu tamo gde ste ranije oklevali. U ljubavi se otvara prilika za novo poznanstvo ili obnovu strasti u postojećem odnosu.

Savet: Iskoristite samopouzdanje koje vam donosi ovaj period, ali ne zaboravite da saslušate i druge.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Kao znak kojim takođe vlada Merkur, veoma ste osetili njegov retrogradni hod. Možda ste bili umorniji nego inače, donosili odluke sa više sumnje ili imali osećaj da vas sitnice stalno usporavaju. Od sutra se vraća osećaj reda i kontrole, pa ćete mnogo lakše organizovati posao, dom i svakodnevne obaveze. Sve što ste pažljivo planirali sada može da počne da daje prve rezultate. Ovo je odličan period za rešavanje papirologije, važnih sastanaka i finansijskih pitanja.

Savet: Napravite plan za narednih mesec dana i držite ga se. Upravo sada imate najveće šanse da ostvarite ciljeve.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Partnerski odnosi konačno ulaze u mnogo mirniju fazu. Sve ono što je bilo neizrečeno ili pogrešno protumačeno sada može biti rešeno iskrenim razgovorom. Na poslu ćete imati više podrške kolega, a moguće je i da će vam neko ponuditi saradnju o kojoj ste ranije samo razmišljali. Slobodne Vage bi mogle da upoznaju osobu koja će ih osvojiti upravo kroz razgovor i zajednička interesovanja.

Savet: Ponekad je dovoljno saslušati drugu stranu da biste rešili problem koji traje nedeljama.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Poslovni segment života konačno izlazi iz perioda neizvesnosti. Projekti koji su kasnili mogli bi da krenu željenim tokom, a odgovori koje dugo čekate konačno stižu. Imaćete više samopouzdanja da donesete odluku koju ste odlagali iz straha da nije pravi trenutak. Emotivni odnosi postaju stabilniji, a mnoge Škorpije će osetiti veliko olakšanje kada shvate da su najveće prepreke ostale iza njih.

Savet: Ne odustajte od planova koje ste napravili pre retrogradnog Merkura. Sada je vreme da ih ponovo aktivirate.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ponovo ćete osetiti želju za kretanjem, učenjem i upoznavanjem novih ljudi. Ako ste planirali putovanje ili poslovni projekat koji uključuje saradnju sa ljudima iz drugih gradova ili država, sada je mnogo povoljniji trenutak nego prethodnih nedelja. Bićete puni optimizma, a upravo taj pozitivan stav pomoći će vam da privučete nove prilike. Ljubavni život takođe dobija novu dinamiku i više spontanosti.

Savet: Prihvatite pozive koje biste ranije odbili. Jedan susret može promeniti mnogo toga.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Finansijska pitanja i poslovni planovi konačno postaju jasniji. Tokom retrogradnog Merkura verovatno ste više puta menjali mišljenje ili čekali informacije koje nikako nisu stizale. Od sutra se stvari ubrzavaju, pa ćete lakše napraviti dugoročne planove. Mnogi Jarčevi će dobiti priliku da pokažu koliko su pouzdani i odgovorni, što može doneti priznanje ili napredovanje.

Savet: Budite strpljivi još nekoliko dana i ne dozvolite da vas sitni izazovi izbace iz ravnoteže.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Najveće promene očekuju vas u odnosima sa drugim ljudima. Nesporazumi koji su se gomilali tokom prethodnog meseca polako će nestajati, a vi ćete mnogo lakše pronaći zajednički jezik sa partnerom, prijateljima ili saradnicima. Ovo je dobar period za nove dogovore, zajedničke projekte i rešavanje starih konflikata. Mnogi pripadnici ovog znaka konačno će dobiti odgovor koji dugo čekaju.

Savet: Ne donosite zaključke unapred. Dajte ljudima priliku da objasne svoju stranu priče.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Posle perioda unutrašnje konfuzije vraća vam se osećaj mira. Lakše ćete organizovati svakodnevne obaveze, pronaći vreme za sebe i posvetiti se stvarima koje vas ispunjavaju. Na poslu će nestati deo pritiska koji ste osećali, dok će u ljubavi biti više nežnosti i razumevanja. Intuicija će vam ponovo biti jedan od najvećih saveznika, pa slobodno poslušajte unutrašnji glas kada budete donosili važne odluke.

Savet: Ne zaboravite da odmor nije gubljenje vremena. Upravo kroz predah dobićete najbolje ideje.

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