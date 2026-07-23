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Opšte je poznata stvar da je srpski jezik jedan od najbogatijih na svetu, s obzirom na njegovu raznovrsnu leksiku. Samo jedan od mnogih elemenata koji su za to zaslužni upravo su i narodne poslovice, koje odolevaju vremenu i dan-danas pronalaze svoju ulogu čak i u modernom govoru.

Ipak, svakako nismo jedini koji imaju svoje narodne izreke, a malo ko zna kako one mogu da zvuče i na drugim jezicima.

Ako u Engleskoj udarate nokat po glavi, onda vam je svaka ka' Njegoševa

Evo kako se engleske poslovice prevode na srpski:

"Laješ na pogrešno drvo" - U pogrešnoj crkvi se Bogu moliš. (značenje: tražiti rešenje problema na pogrešnom mestu)

"Obilaziš oko žbuna" - Kružiš kao kiša oko Kragujevca. (značenje: okolišati, izbegavati suštinu)

"Bičuješ mrtvog konja" - Dokon pop i jariće krsti. (značenje: govori se onome ko radi nešto uzaludno, verujući da ipak ima koristi od toga)

Foto: Zoonar/Linda Brotkorb, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Klikom na link saznajte kojih 25 srpskih reči nikada nisu ušle u upotrebu.

"Udario je nokat po glavi" - Svaka ti je ka' Njegoševa. (značenje: govori se onome ko priča istinu bez okolišanja, tj. "ubada pravo u centar")

"Krade tuđu munju" - Kiti se tuđim perjem / Kupi kajmak. (značenje: preuzimati tuđe zasluge)

"To je parče torte" - To je prosto k'o pasulj. (značenje: koristi se za opis lakog posla/lako rešivog problema)

"Uz pomoć kože svojih zuba" - Provući se kroz iglene uši. (značenje: govori se kada neko jedva uspe u ostvarenju svoje namere)

Dok u Nemačkoj nijedan majstor ne pada sa neba, u Srbiji se niko naučen ne rađa

Najpoznatije nemačke izreke na srpskom jeziku zvuče ovako:

"Jutarnji sat ima zlato u ustima" - Ko rano rani, dve sreće grabi. (značenje: govori se kada se naglašava marljivost i disciplina)

"Gde se drvo obrađuje, tu opiljci padaju" - Ko radi, taj i greši. (značenje: niko nije savršen, već se greške svima dešavaju)

"I sitna stoka proizvodi stajnjak" - Dinar po dinar, pogača. (značenje: više malih koraka dovode do uspeha)

"Đavo se krije u detaljima" - Nije zlato sve što sija. (značenje: koristi se kada se ističe da je nešto nije savršeno iako na prvi pogled izgleda tako)

ilustracija Foto: stivog / Alamy / Profimedia

"Mislim da moja svinja zviždi" - Bože me sačuvaj. (značenje: govori se kada čujemo nešto neverovatno što nas ostavi u šoku)

"Sa ovim bi i pas u tiganju poludeo" - Kao grom iz vedra neba. (značenje: koristi se kada se naglašava da nas je nešto potpuno zateklo i iznenadilo)

"Bez marljivosti, nema nagrade" - Bez muke, nema ni nauke / Nema 'leba bez motike. (značenje: bez uloženog truda, ne možemo da dođemo ni do uspeha)

Gde mali potoci stvaraju moćne reke, tu i tiha voda breg roni

I francuski jezik ima svoje pandane u srpskom:

"Ima oblik breskve/banane/krompira" - Ima pundravce u gaćama. (značenje: govori se za nekoga ko ima puno energije i ne može da bude miran na jednom mestu)

"Izlivam ploču" - Gladan sam kao vuk. (značenje: pa, znači bukvalno to što je i napisano)

"Taj je na zapadu" - Tom je u glavi samo promaja. (značenje: kaže se za nekoga ko je u mislima odsutan u odnosu na situaciju u kojoj se nalazi u tom momentu)

"Ima plavi strah" - Ponaša se kao da je progutao banderu. (značenje: koristi se da opišemo nekoga ko je preplašen)

Foto: Roger Gantner / Alamy / Profimedia

"Padaju kanapi" - Lije kao iz kabla. (značenje: govori se kada napolju pada jaka kiša)

"Baca novac kroz prozor" - Troši kao da je Rokfelerov potomak / kao da bere pare na drvetu. (značenje: kaže se za nekoga ko mnogo troši i rasipa novac)

"Za zalogaj hleba" - Zabadava / za brdo karamela. (značenje: koristi se za isticanje da je nešto veoma povoljno i jeftino)

"Ima kosu u ruci" - Ako i ne ume reći, ume leći. (značenje: kaže se za nekoga ko je lenj)

"Priča salate" - I onda je mrmot zamotao čokoladu u foliju. (značenje: govori se onome ko priča očigledne neistine)

Koju srpsku narodnu poslovicu vi najčešće koristite?

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