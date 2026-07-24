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Nemački influenser poklonio je patike Crvenom krstu, a nekoliko dana kasnije pronašao ih je u prodavnici polovne robe u Bosni i Hercegovini.

Foto: Printscreen/Instagram

Popularni nemački TikTok influenser Moe.Ha objavio je video u kojem je pokazao kako je svoje patike donirao u humanitarne svrhe, da bi samo nekoliko dana kasnije završile u prodavnici polovne garderobe u Cazinu, u Federaciji BiH. Njegov snimak izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Patike je ostavio u kontejner namenjen za prikupljanje obuće Crvenog krsta u Minhenu. Međutim, posle puta dugog gotovo 800 kilometara i pet dana transporta, završile su na policama second hand prodavnice u Cazinu.

„Nisam mogao da verujem“, rekao je influenser, koji je potom otputovao u Bosnu i Hercegovinu kako bi proverio šta se dogodilo. U prodavnici je pronašao svoje patike koje su se prodavale za oko 10 evra.

Foto: printscreen/tiktok/Moe.Ha

Razgovarao je sa zaposlenom i pitao je odakle stiže roba koju prodaju.

„Iz Nemačke“, odgovorila mu je.

Dodala je da je vlasnik prodavnice Bosanac koji živi u Nemačkoj i odatle doprema odeću.

Influensera je zanimalo da li je reč o donacijama, ali mu je zaposlena objasnila da roba ne dolazi na taj način. Zbog toga je svojim pratiocima postavio pitanje:

„Kako je moguće da obuću ostavljamo u kontejnere Crvenog krsta u Nemačkoj, a ona se zatim prodaje skoro 800 kilometara dalje, a da niko ne kaže da je prvobitno bila donirana Crvenom krstu? Zatražio sam i odgovor Crvenog krsta. Šta vi mislite? Da li vam se nekada dogodilo nešto slično?“

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Reakcije korisnika TikToka bile su podeljene. Dok su jedni smatrali da nema ničeg spornog u tome da se donirana obuća kasnije prodaje, drugi su oštro kritikovali ovakvu praksu.

Jedna korisnica napisala je da je i sama bila svedok slične situacije.

„Živim u BiH i u mom gradu postoji kontejner za odeću. Jednom kada sam došla da ostavim stvari, pored je stajao čovek sa kombijem na kojem je pisalo 'second hand shop' i vadio je odeću iz kontejnera“, navela je.

Drugi korisnik podelio je svoje iskustvo iz vremena rata.

„Godine 1992. radio sam kao volonter Crvenog krsta. Za dva meseca, koliko sam učestvovao u prikupljanju hrane i odeće, oko 90 odsto donacija završilo je kod 'gazda', dok je ljudima deljeno ono što je već bilo trulo ili pokvareno. Kada sam počeo da postavljam pitanja, uklonili su me uz pretnje. Od tada više ne verujem nijednoj humanitarnoj organizaciji“, napisao je.

Mnogi su u komentarima zaključili da je najsigurniji način da se pomogne onima kojima je pomoć potrebna taj da se donacije predaju direktno ljudima, bez posrednika.

(Kurir.rs/ Nova)

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