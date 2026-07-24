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Dnevni horoskop danas donosi talas sveže energije, snažnu intuiciju i priliku da napravite važne korake ka ostvarenju svojih ciljeva.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Pozitivnu promenu na poslu donosi vam prelazak benefične planete u vaše polje karijere. Rešenje pravnih problema. Vaš odnos s partnerom prožimaju harmonija i razumevanje. Slobodne očekuje romantičan susret preko prijatelja. Unosite više vitamina C!

BIK

Bik Foto: Profimedia

Aspekti u vašem polju profesionalnog usavršavanja i inostranstva aktiviraće ovu tematiku i doneti vam napredak. Uspešno ćete rešiti sporno pitanje na porodičnom nivou. Razmišljate o zajedničkoj budućnosti na nov način, spremi ste za sledeći korak u vezi. Opredelite se za zdraviju ishranu, izbacite masnu hranu.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Poslovna saradnja s jednim saradnikom danas može da naiđe na prepreku. Moguće je odlaganje u sprovođenju važnog radnog zadatka. Lep period u odnosu s partnerom ispunjava vas spokojem koji dugo niste osetili. Stomačne tegobe, problemi sa želucem.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Pruža vam se prilika da pokrenete privatan biznis i da se osamostalite. U ovom periodu ćete rešiti krupan pravni problem. Razmišljate o vezi s partnerom na daleko ozbiljniji način nego pre. Očekuje vas važan razgovor. Spazam mišića kao posledica velikih napora.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Sada se aktivira dinamika poslovanja. Nova saradnja sa inostranstvom. Romantičan susret sa osobom koja vam se dopala na prvi pogled ispuniće vas ljubavnim entuzijazmom. Problem s kičmom, naročito lumbalnim delom. Obratite se reumatologu, jer problem može poticati od reume.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Napredak u karijeri postići ćete profesionalnim usavršavanjem. Postići ćete uspeh u kreativnim zanimanjima i prosveti. Poći će vam za rukom da rešite krupan i dugotrajan problem jednog od svojih ukućana. Probavne smetnje, nemate redovne obroke, pribegavate brzoj hrani.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Nezaposlene Vage mogu da dobiju poslovnu ponudu, ali može biti reč o honorarnoj saradnji i privremenom rešenju. Udvarača na sve strane, a vi se osećate usamljeno. Pa ipak, uskoro se pojavljuje neko ko će vas oboriti s nogu. Neaktivni ste, sada bi vam najviše prijalo plivanje.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Uspeh očekuje Škorpije u oblasti komunikacija i saobraćaja. Dobićete priznanje nadređenih za postignute rezultate. Vaš odnos s partnerom ulazi u mirniji period. Očekuje vas romantično veče udvoje. Smanjite unos alkohola, kao i broj cigareta.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Pruža vam se jedinstvena prilika da uspostavite novi sistem poslovanja koji će vam donositi mnogo više prihoda nego ranije. Strelčevi koji tragaju za svojom srodnom dušom mogu je sresti upravo na nekom putovanju. Sada bi vam prijao odlazak na neko usamljeno, udaljeno mesto.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Čuvajte tajne od svoje konkurencije, upravo svojim inovativnim idejama uspećete da izbijete na prvo mesto. Finansijski dobitak. Povoljan period za nova poznanstva, koja će vam otkriti vašu pravu srodnu dušu. Bolovi u kolenima. Razlog tome može biti i višak kilograma.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Pruža vam se prilika za novi izvor prihoda. Vaše originalne ideje će prihvati nadređeni. Ne volite rutinu, posebno na ljubavnom planu. Iz tog razloga rešili ste da uvedete nove elemente u odnos s partnerom. Reumatični zglobovi.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Ovaj dan protiče u znaku završetka rada na važnom projektu. Upotrebićete sve svoje veštine, pa uspeh neće izostati. Ribe koje su u braku danas mogu da reše važan problem koji dugo opterećuje njihov odnos. Varirajući pritisak, problem s karotidama. Obratite se kardiologu.

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