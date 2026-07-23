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U jednoj radnji polovnih stvari u američkoj državi Oregon, trinaestogodišnji dečak Kvin B. naleteo je na dragoceni kolekcionarski komad - originalni dres čuvene košarkaške zvezde Vilta Čemberlena. Tokom januara, pretražujući sekond hend u Portlandu, uočio je kako neko odlaže žuti dres sa oznakama Lejkersa na hrpu garderobe. Bez oklevanja je reagovao i pazario ga za nepunih 300 dinara.

Kvin, koji se već tri godine uspešno bavi preprodajom polovnih predmeta putem interneta, ostao je u šoku kada je shvatio da je reč o opremi koja je pripadala legendarnom Čemberlenu, preminulom 1999. godine. Nakon što je dres pod strogim merama bezbednosti transportovan oklopnim vozilom, prestižna aukcijska kuća Sotbi potvrdila je njegovu autentičnost, utvrdivši da ga je Čemberlen nosio u finalnoj seriji NBA lige 1972. godine. Ovaj istorijski sportski rekvizit na kraju je prodat za fantastičnih 78.000 evra.

Skriveno blago na policama polovne robe

Ovakva neočekivana otkrića u radnjama polovne odeće nisu usamljen slučaj. Tokom 2015. godine u Njujorku, na aukcijskoj prodaji dostignuta je cifra od oko 37.500 evra za džemper čuvenog NFL trenera Vinsa Lombardija. Taj odevni komad sa oznakom Vest Point prethodno je kupljen u jednoj dobrotvornoj radnji za svega pola dolara.

Njegovi vlasnici postali su svesni šta imaju u rukama tek nakon što su sasvim slučajno odgledali dokumentarni film o Lombardiju, a čitav iznos od prodaje plemenito su prosledili u humanitarne svrhe.

Slično se dogodilo i 2023. godine, kada je poznata američka tiktokerka Čendler Vest kupila staru torbicu za samo jedan dolar, naslućujući da drži nešto izuzetno vredno. Njen osećaj se pokazao tačnim - radilo se o luksuznom Kartije primerku iz dvadesetih godina prošlog veka, koji je na aukciji dostigao vrednost od oko 8.100 evra.

Foto: Andrii Shevchuk / Alamy / Profimedia

Od rokerskih majica do kultnih džempera

Osim za retkim sportskim i luksuznim artiklima, ljubitelji vintidž stila neprekidno tragaju i za starim majicama muzičke grupe Nirvana, čije cene na internetu dostižu astronomske iznose. Posebno se izdvaja model sa motivom Canadian Heart-Shaped Box. Zanimljiva je činjenica da je i sam predvodnik grupe, Kurt Kobejn, bio strastveni ljubitelj radnji sa polovnom odećom, dok je njegov čuveni džemper posle pevačeve smrti na aukciji oborio rekord, dostigavši cenu od čak 296.000 evra.

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