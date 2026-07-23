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Na samo nekoliko kilometara od francuske obale nalazi se Monako, mala kneževina koja se prostire na manje od tri kvadratna kilometra i slovi kao jedno od najbogatijih mesta na svetu. Iako je po površini druga najmanja država na svetu, odmah iza Vatikana, njena reputacija je daleko veća od njenih granica.

Monako već decenijama privlači bogate pojedince zahvaljujući poreskom sistemu prema kojem većina stanovnika ne mora da plaća porez na dohodak.

Pogledajte u galeriji fotografije Monaka:

1/5 Vidi galeriju Monako Foto: Angelo Cavalli / robertharding / Profimedia, Ruth Tomlinson / robertharding / Profimedia, Sergio Pitamitz / robertharding / Profimedia

Kako je Monako postao poreski raj

Pre više od 150 godina kneževina je donela odluku koja je oblikovala njenu budućnost. Godine 1869. ukinut je porez na dohodak za stanovnike, nakon što su prihodi od kazina u Monte Karlu postali dovoljno veliki da država više nije morala da oporezuje građane. Ta odluka ostala je na snazi do danas, pa Monako svoje prihode ostvaruje iz drugih izvora. Među njima su PDV, porez na dobit kompanija koje posluju izvan granica kneževine, turizam, bankarski sektor i tržište nekretnina.

Ko ipak mora da plaća porez?

Iako se Monako često opisuje kao država bez poreza, to pravilo ne važi baš za sve. Francuski državljani koji imaju prebivalište u Monaku u pravilu i dalje plaćaju porez na dohodak Francuskoj, što proističe iz sporazuma dveju država iz 1963. godine.

Foto: Sergio Pitamitz / robertharding / Profimedia

Izuzetak postoji za neke osobe koje su u Monaku živele pre donošenja tog sporazuma, ali većina francuskih državljana koji su se tamo doselili nakon toga podleže francuskim poreskim pravilima.

Život u jednoj od najskupljih država sveta

Privilegija neplaćanja poreza dolazi uz vrlo visoku cenu života. Monako ima jedno od najskupljih tržišta nekretnina na svetu, a stanovi se često prodaju za iznose koji su nedostižni većini ljudi. Za dobijanje boravišta potrebno je dokazati da osoba ima dovoljno finansijskih sredstava za život u kneževini, kao i obezbediti odgovarajući smeštaj. Upravo zbog ograničene površine i velike potražnje, cene nekretnina dostižu rekordne iznose.

Prema podacima kompanija koje prate globalno bogatstvo, Monako ima jedan od najvećih udela milionera među stanovništvom. Procenjuje se da više od trećine stanovnika ima imovinu vrednu najmanje milion dolara, što ga svrstava među najbogatija područja na svetu.

Foto: Angelo Cavalli / robertharding / Profimedia

Zbog nedostatka prostora, Monako već decenijama pokušava da proširi svoj teritorij. Jedan od načina bilo je nasipanje mora, a najpoznatiji noviji projekat je četvrt Portije Kov, izgrađena na veštačkom zemljištu dobijenom od Sredozemnog mora.

Zanimljivosti o Monaku

Monako je malen, ali ima neke od najneobičnijih statistika na svetu. U njemu živi oko 38 hiljada ljudi, što ga čini jednom od najgušće naseljenih država. Uprkos maloj površini, tamo žive ljudi iz više od 100 različitih država. Kneževina je poznata i po trci Formule 1, Velikoj nagradi Monaka, koja se od 1929. godine vozi ulicama grada i smatra se jednom od najprestižnijih trka u svetu motosporta.

Monako nema sopstvenu vojsku, već je za odbranu odgovorna Francuska. Ima veoma mali broj stanovnika sa monegaškim državljanstvom, dok većinu populacije čine stranci. Zbog bezbednosti i luksuznog načina života, Monako je popularan među sportistima, preduzetnicima i slavnim ličnostima. Među poznatim stanovnicima i rezidentima tokom godina bili su brojni vozači Formule 1, teniseri i osobe iz sveta zabave.

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