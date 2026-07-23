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Kada govorimo o astrologiji, mnogi se pitaju šta zapravo ima veći uticaj - horoskopski znak prema datumu rođenja ili podznak koji se određuje prema tačnom vremenu rođenja. Iako astrologija nije naučno potvrđena metoda, mnogi je koriste kao zanimljiv alat za upoznavanje sopstvenih osobina.

Sunčev znak

Sunčev znak, odnosno znak Zodijaka u kojem se Sunce nalazilo u trenutku rođenja, najpoznatiji je deo natalne karte. On se povezuje sa osnovnim karakterom, životnim ciljevima, načinom izražavanja i onim što osoba želi da postane. Kada neko kaže "ja sam Lav" ili "ja sam Vaga", najčešće govori upravo o svom Sunčevom znaku.

Zodijački krug, ilustracija Foto: Sarayut Thaneerat / Panthermedia / Profimedia

Podznak

Podznak ili ascendent određuje se prema vremenu i mestu rođenja. U astrologiji se povezuje sa načinom na koji osoba nastupa u svetu, njenim ponašanjem u novim situacijama i utiskom koji ostavlja na druge. Zbog toga se često kaže da podznak predstavlja "masku" ili spoljašnji sloj ličnosti, dok Sunčev znak opisuje ono što se nalazi dublje u karakteru.

Zašto se ponekad više prepoznajemo u podznaku?

Neki ljudi tvrde da se više pronalaze u opisu svog podznaka nego Sunčevog znaka. Jedan od razloga je taj što se podznak povezuje sa ponašanjem koje drugi ljudi prvo primećuju. Na primer, osoba može imati mirniji Sunčev znak, ali podznak koji joj daje otvoreniji, energičniji ili odlučniji nastup.

Najtačnija astrološka slika uključuje oboje

Horoskop Foto: Shuterrstock

Prema astrološkim tumačenjima, Sunčev znak i podznak ne bi trebalo posmatrati odvojeno. Zajedno navodno stvaraju potpuniju sliku ličnosti – znak opisuje unutrašnje potrebe i identitet, a podznak način na koji se osoba predstavlja svetu. Mnogi astrolozi uz njih gledaju i položaj Meseca te drugih planeta kako bi dobili širu interpretaciju natalne karte.

Ako astrologiju posmatramo kao simboličan sistem, oba elementa imaju svoju ulogu. Sunčev znak govori o tome kako osoba vidi sebe, dok podznak opisuje kako se prikazuje drugima. Upravo kombinacija tih elemenata mnogima čini astrologiju zanimljivom i ličnom.

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