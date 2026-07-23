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Ovih dana kada su teme manjka radnika i uslova rada u ugostiteljstvu poprilično aktuelne, ponovo je počela da se deli priča iz 2019. godine. Naime, jednom američkom ugostitelju dogodila se najveća noćna mora svih poslodavaca.

Restoran u američkoj saveznoj državi Njujork morao je da prekine sa radom nakon što je svih 26 zaposlenih istovremeno dalo otkaz. Celo osoblje restorana The Shop u gradu Troju predalo je otkaze vlasniku Kevinu Blodžetu, a kao razlog su naveli niz dugogodišnjih nesuglasica.

Šta se dogodilo?

Glavni uzrok za masovni otkaz bio je spor oko isplate plata. Prema pisanju njujorškog lista Times Union, zaposleni su na ploči unutar restorana vlasniku ostavili i poruku: "Budi bolji. Molimo te"

Problem je, tvrdio je vlasnik, nastao nakon što je kompanija za obradu plata MyPayrollHR iznenada prekinula poslovanje.

"Zbog toga je banka partner povukla sredstva koja su već bila uplaćena na račune zaposlenih", tvrdio je tačno tako u retkim izjavama za američke medije te 2019.

Times Unison pisao je i da su neki radnici zbog toga ostali bez novca na računima što im je, logično, izazvalo stres. Vlasnik se uprkos situaciji nije pojavio u restoranu niti je direktno komunicirao sa osobljem. Navodno je samo poslao poruku menadžeru Džaredu Bartonu i poručio mu da zaposlene uputi na njihove banke.

"To nam je još jednom pokazalo da nije sposoban da vodi tim ljudi", izjavio je Barton za Times Union.

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