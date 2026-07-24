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Avgust bi za pojedine horoskopske znakove mogao da označi početak znatno povoljnijeg perioda kada su novac i karijera u pitanju. Prema astrološkim tumačenjima, pred njima su poslovne prilike, neočekivane isplate i odluke koje mogu doneti dugoročnu finansijsku sigurnost.

Dok će jedni konačno naplatiti svoj dosadašnji trud, drugima bi izvor dodatne zarade mogao da se pojavi sasvim iznenada. Najviše razloga za zadovoljstvo imaće Ovnovi, Device, Vage i Ribe.

Ovan

Foto: Shutterstock

Ovnovima se tokom avgusta vraća sve ono u šta su prethodnih meseci ulagali vreme, energiju i strpljenje. Rezultati bi mogli da stignu u obliku unapređenja, bolje poslovne ponude ili projekta koji će im doneti znatno veću zaradu.

Posebno važna biće jedna odluka koju će morati da donesu brzo. Ukoliko budu dovoljno odlučni i prepoznaju pravi trenutak, pred njima se može otvoriti potpuno novi pravac u karijeri. Ovo bi mogao da bude početak stabilnijeg perioda u kojem više neće morati da brinu o svakom trošku.

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Device bi u avgustu mogao da obraduje novac kojem se nisu nadale. Moguća je naplata starog duga, isplata za ranije završen posao ili ponuda koja donosi bolje uslove i veće prihode.

Biće posebno sposobne da prepoznaju prilike koje drugima promiču. Ipak, pre nego što donesu odluku o ulaganju ili pokretanju novog posla, trebalo bi da dobro razmotre sve detalje. Promišljen potez sada može im se višestruko isplatiti.

Vaga

Foto: Shutterstock

Posle perioda finansijske neizvesnosti, Vage konačno mogu da odahnu. Povišica, bonus, dodatni posao ili uspešno zaključen dogovor mogli bi da im donesu sigurnost koja im je dugo nedostajala.

Veći priliv novca omogućiće im da ponovo počnu da prave dugoročne planove. Ciljevi koji su donedavno izgledali nedostižno postaće mnogo bliži, ali će biti važno da ne troše impulsivno, već da deo prihoda sačuvaju za budućnost.

Ribe

Ribe Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Ribe će svoju kreativnost, znanje i poslovne kontakte konačno moći da pretvore u zaradu. Projekat koji je dugo stajao u mestu mogao bi da se pokrene, dok će pojedini pripadnici ovog znaka dobiti ponudu koja menja njihove dosadašnje planove.

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