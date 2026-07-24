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da li ste znali?

da li ste znali?

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Leto je nezamislivo bez sočne lubenice i dinje, ali stručnjaci upozoravaju da način na koji ih kupujemo može biti podjednako važan kao i njihov ukus.

Sve više kupaca bira već isečene polovine ili četvrtine voća jer su praktičnije, ali upravo u tome, tvrdi nutricionista Pablo Ojeda, leži potencijalni zdravstveni rizik.

Gostujući u emisiji „Más Vale Tarde“ na španskoj televiziji La Sexta, Ojeda je upozorio da bi potrošači trebalo da izbegavaju kupovinu unapred isečenih lubenica i dinja, naročito ako nisu pravilno rashlađene.

Foto: RINA

„Lubenice i dinje ne bi trebalo da kupujete ako su isečene, a još manje ako nisu savršeno ohlađene“, poručio je nutricionista.

Problem nastaje čim se voće preseče

Prema rečima stručnjaka, cela lubenica prirodno je zaštićena debelom korom koja sprečava prodor bakterija. Međutim, čim se preseče, njena unutrašnjost postaje osetljiva na mikroorganizme, zbog čega je izuzetno važno da se čuva u frižideru.

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Ako isečeno voće satima stoji na sobnoj temperaturi ili nije dovoljno rashlađeno, povećava se mogućnost razvoja bakterija poput salmonele, listerije ili ešerihije koli, koje mogu izazvati trovanje hranom. Upravo zato i evropske i američke zdravstvene institucije preporučuju da se isečeno voće uvek čuva na temperaturi nižoj od 5 °C.

Ojeda upozorava i na još jedan problem koji se često može videti u supermarketima.

dinja Foto: Shutterstock

„Često primećujem da ljudi prstom dodiruju presečenu lubenicu ili dinju kako bi proverili da li su zrele. Nakon toga voće ostaje izloženo tokom celog dana“, rekao je.

Takvo rukovanje dodatno povećava mogućnost kontaminacije, naročito ako se prekine hladni lanac ili voće dugo stoji izloženo toploti.

Nutricionista zato savetuje da, kad god je moguće, kupujete celu lubenicu ili dinju i da ih isečete tek kod kuće. Nakon sečenja, voće bi što pre trebalo odložiti u frižider i čuvati u zatvorenoj posudi ili umotano u zaštitnu foliju.

Osim toga, preporučuje i izbor sezonskog voća jer je svežije, lakše se transportuje i obično zahteva kraće vreme skladištenja.

Iako su isečene lubenice praktične, nekoliko dodatnih minuta potrebnih da sami presečete ceo plod moglo bi da bude najbolja zaštita od neprijatnih zdravstvenih tegoba tokom leta.

(Kurir.rs/ tportal)

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