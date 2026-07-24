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Neuredni električni kablovi svakako nisu lep prizor, pa ih mnogi provlače ispod tepiha ili sakrivaju iza nameštaja. Iako prostorija na taj način deluje urednije, ovo naizgled praktično rešenje može da dovede do pregrevanja, oštećenja kabla, strujnog udara, pa čak i požara.

Produžni kablovi danas se nalaze u gotovo svakom domu, jer je broj uređaja često veći od broja dostupnih utičnica. Problem nastaje kada se koriste kao trajno rešenje i postavljaju na mesta na kojima nemaju dovoljno prostora za hlađenje ili su izloženi stalnom pritisku.

Zašto kabl ne sme da bude ispod tepiha?

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Dok kroz kabl prolazi električna struja, stvara se određena količina toplote. Da bi se ona bezbedno oslobodila, oko kabla bi trebalo da postoji dovoljan protok vazduha.

Tepih ili tepison zadržavaju toplotu, pa kabl može da se pregreje, naročito ukoliko je opterećen uređajima velike snage. Američka Komisija za bezbednost potrošačkih proizvoda upozorava da kablovi ne treba da se postavljaju ispod tepiha upravo zato što takva podloga sprečava oslobađanje toplote.

Dodatnu opasnost predstavljaju hodanje preko kabla i težina nameštaja. Pritisak može da ošteti izolaciju, prekine pojedine žice unutar kabla ili napravi mesto na kojem će se on dodatno zagrevati.

Oštećenje može dugo ostati neprimećeno

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Kada se produžni kabl nalazi na vidljivom mestu, pukotine, istrošena izolacija i drugi tragovi oštećenja mogu lakše da se uoče. Ispod tepiha, međutim, problem može da napreduje dugo pre nego što ga ukućani primete.

Spoljni omotač postepeno slabi, a oštećene ili ogoljene žice povećavaju rizik od kratkog spoja, električnog luka, strujnog udara i požara. Opasnost je još veća ako je na produžni kabl priključeno više uređaja nego što može bezbedno da podnese.

Produžni kabl nije trajno rešenje

Stručnjaci naglašavaju da su produžni kablovi namenjeni prvenstveno privremenoj upotrebi. Ako su neophodni svakog dana, bezbednije je angažovati kvalifikovanog električara koji će ugraditi dodatne zidne utičnice.

Kabl ne bi trebalo provlačiti ni kroz vrata i prozore, pričvršćivati ekserima ili spajalicama, držati čvrsto namotan dok je pod opterećenjem niti postavljati ispod nogara kreveta, stola, ormara ili sofe.

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Velike kućne aparate, poput frižidera, šporeta, mašine za pranje veša i mašine za sušenje, treba priključivati direktno u zidnu utičnicu. Produžni kabl može da se pregreje ukoliko nije predviđen za snagu takvog uređaja.

Ako želite da kablovi budu manje upadljivi, bolje rešenje su kanalice namenjene njihovom bezbednom sprovođenju uz zid. Produžni kabl koji je topao na dodir, ispucao, promenio boju, proizvodi neobičan zvuk ili miris paljevine treba odmah isključiti i zameniti.

Video: Primer kako sakriti kablove