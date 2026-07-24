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Vikend horoskop od 24. do 26. jula donosi uzbudljive astrološke preokrete i otkriva kakve vas prilike očekuju na polju ljubavi, posla i zdravlja tokom naredna tri dana.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Posao: Dobićete važnu vest na poslu vezanu za projekat koji ste smatrali završenim, što će zahtevati brzu reakciju. Iako ste takmičarski raspoloženi, pokušajte da ne namećete svoj tempo kolegama koji su već u mislima na odmoru.

Ljubav: U subotu uveče očekuje vas strastven susret u gradu koji bi mogao početi kao neobavezni razgovor. Vaša hrabrost u iskazivanju emocija oduševiće osobu koju već dugo posmatrate izdaleka. Zauzeti Ovnovi uživaće u spontanom izletu koji će uneti prijeko potrebnu dinamiku u njihovu svakodnevnu rutinu.

Zdravlje: Energija vam je na vrhuncu, ali pripazite na nagle pokrete tokom bavljenja sportom. Moguća je blaga glavobolja u nedelju zbog prekomernog izlaganja suncu ili nedovoljnog unosa tečnosti. Svakako odvojite vreme za intenzivnu fizičku aktivnost kako biste izbacili nakupljeni stres.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Posao: Ovaj vikend donosi stabilnost vašim finansijama jer ćete konačno zatvoriti jedno dugotrajno pitanje štednje. Mogli biste imati neočekivani trošak vezan za popravku u domaćinstvu, ali to neće značajno narušiti vaš budžet. Praktičan pristup rešavanju problema doneće vam pohvale nadređenih koji cene vašu pouzdanost i strpljenje.

Ljubav: Kao pravi hedonista, vikend ćete posvetiti uživanju u vrhunskoj hrani i piću sa voljenom osobom. Romantična večera uz sveće biće savršena prilika za duboke razgovore o zajedničkom stanovanju ili uređenju doma. Slobodni bi mogli osetiti privlačnost prema nekome koga sreću na pijaci ili u lokalnoj prodavnici.

Zdravlje: Fokusirajte se na opuštanje vrata i ramena jer tu nakupljate najviše napetosti. Masaža ili topla kupka u nedelju uveče pripremiće vas za nove radne pobede. Pripazite na unos šećera jer bi vam nivo energije mogao naglo pasti nakon obilnih obroka.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Posao: Vaša komunikativnost dostići će vrhunac, zbog čega ćete uspešno ispregovarati bolje uslove za novi projekat. Stari kolega će vas iznenaditi porukom sa ponudom za honorarni posao koji zvuči vrlo primamljivo. Iako ste radoznali, nemojte odmah pristajati na sve jer vam je potreban slobodan vikend za punjenje baterija.

Ljubav: Društvene aktivnosti obeležiće subotu, a vaše flertovanje dovešće vas u središte pažnje. Mogli biste dobiti zanimljiv poziv na žurku gde ćete upoznati osobu koja deli vaša neobična interesovanja. Razgovori će teći lako, a hemija će biti vidljiva svima u vašem okruženju.

Zdravlje: Mentalni umor mogao bi uzrokovati rasejanost, pa budite posebno oprezni u saobraćaju tokom subotnjeg špica. Svež vazduh i duge šetnje u prirodi najbolje će razbistriti vaše misli. Pokušajte da ugasite mobilni telefon barem na nekoliko sati kako biste istinski odmorili mozak.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Posao: Intuitivno ćete predosetiti promene u kolektivu koje se spremaju za sledeću sedmicu, što će vam dati prednost. Neko od saradnika zatražiće vašu zaštitu ili savet u vezi sa delikatnom situacijom na radnom mestu. Ostanite diskretni i nemojte dozvoliti da tuđi problemi naruše vaš unutrašnji mir tokom neradnih dana.

Ljubav: Porodična okupljanja biće izvor velike radosti i emocionalne sigurnosti tokom ovog letnjeg vikenda. Partner će pokazati posebnu nežnost, što će vas podstaći da otvorite srce i podelite svoje skrivene strahove. Slobodni bi mogli osetiti snažnu nostalgiju zbog poruke od bivše ljubavi koja će stići kasno u noći.

Zdravlje: Vaš digestivni sistem mogao bi biti osetljiv na začinjenu hranu, stoga birajte laganije letnje obroke. Emocionalno pražnjenje kroz kreativni hobi ili pisanje dnevnika pomoći će vam da se rešite napetosti. Potrebno vam je više sna nego inače, pa ne oklevajte da odspavate popodne.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Posao: Vaša kreativna rešenja dobiće priznanje koje ste dugo čekali, a možda čak i ponudu za napredovanje. Iako ste ponosni na svoje rezultate, ostanite prizemljeni i podelite zasluge sa timom koji vas je podržavao. Ovaj vikend je idealan za planiranje novih dominantnih poteza koji će učvrstiti vašu poziciju.

Ljubav: Blistaćete na svakom događaju na kom se pojavite, privlačeći poglede svojom prirodnom harizmom. Subota je rezervisana za veliki izlazak gde biste mogli postati meta nečijeg udvaranja koje će vam laskati. Partner bi mogao biti pomalo ljubomoran, pa mu poklonite dovoljno pažnje kako biste izbegli nepotrebne drame.

Zdravlje: Srce i cirkulacija zahtevaju vašu pažnju, stoga izbegavajte pretjerane napore tokom najtoplijeg dela dana. Obavezno koristite zaštitni faktor ako planirate boravak na suncu jer vam je koža osetljivija nego inače. Kratko vežbanje ujutru podići će vam raspoloženje za ceo dan.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Posao: Analitički ćete pristupiti rešavanju zaostataka i organizovati radni prostor tako da sve bude besprekorno. Preciznost kojom obavljate zadatke spasiće vas od potencijalne greške koju su drugi prevideli u žurbi. Povučeno ćete uživati u uspehu, znajući da ste napravili najbolji mogući posao bez prevelike pompe.

Ljubav: Mali znaci pažnje, poput pripreme omiljenog doručka, značiće vašem partneru više od skupih poklona. U nedelju biste mogli rešiti nesporazum koji se dugo provlačio kroz vaše razgovore. Slobodne Device mogle bi upoznati nekog zanimljivog preko zajedničkih prijatelja na mirnom druženju uz kafu.

Zdravlje: Stres iz protekle sedmice mogao bi se manifestovati kroz napetost u mišićima nogu. Lagano istezanje ili joga u tišini doma biće ključni za vašu regeneraciju. Pripazite na unos minerala, posebno magnezijuma, kako biste sprečili grčeve nakon dugih šetnji.

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

Posao: Vaše diplomatske veštine biće ključne u smirivanju tenzija između tvrdoglavih kolega pre odlaska na odmor. Usmereni ste na održavanje dobrih odnosa, što će rezultirati obećanjem o budućoj saradnji na velikom projektu. Moguć je manji finansijski dobitak kroz prodaju stvari koje vam više ne trebaju.

Ljubav: Harmonija vlada vašim ljubavnim životom, a vikend je savršen za posete galerijama ili koncertima na otvorenom. Estetika vam je važna, pa ćete uživati u planiranju romantičnog sastanka na mestu koje oduzima dah. Slobodni će dobiti gomilu komplimenata na društvenim mrežama, što će im značajno podići samopouzdanje.

Zdravlje: Pazite na zdravlje bubrega i bešike, stoga pijte dovoljno vode i izbegavajte gazirana pića. Vaša unutrašnja ravnoteža zavisi od kvaliteta sna, pa pokušajte da uspostavite stabilan ritam odlaska u krevet.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Posao: Intenzivno razmišljate o promeni karijere i ovaj vikend ćete provesti istražujući tajne nove poslovne prilike. Vaša sposobnost da vidite ispod površine pomoći će vam da otkrijete skrivene motive jednog saradnika. Ne otkrivajte svoje planove prerano, radije delujte iz senke dok ne budete potpuno sigurni u ishod.

Ljubav: Strast će dominirati vašim vikendom, bilo da ste u dugoj vezi ili tek na početku romanse. Otkrićete tajnu o osobi koja vam se sviđa, što će vas samo još više privući njoj. Budite oprezni sa posesivnošću jer bi partneru moglo zatrebati malo više prostora za svoje hobije.

Zdravlje: Dubok, regenerativan san biće vam neophodan kako biste se oporavili od naporne radne sedmice. Mogući su problemi sa mokraćnim sistemom, stoga nemojte zanemarivati nikakve neobične simptome. Meditacija ili boravak u tišini pomoći će vam da procesuirate intenzivne emocije koje osećate.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Posao: Vaš optimizam biće zarazan, pa ćete sa lakoćom ubediti klijente u isplativost vaših direktnih ideja. Planiraćete buduće poslovno putovanje koje bi moglo otvoriti vrata međunarodnoj saradnji i novim tržištima. Iako volite slobodu, nemojte zanemariti administrativne obaveze koje bi vas mogle dočekati u ponedeljak.

Ljubav: Avanturistički duh odvešće vas na neplanirani put gde biste mogli upoznati osobu iz sasvim druge kulture. Slobodni Strelčevi biće privučeni nečijim intelektom i pogledom na svet. Ako ste u stabilnoj vezi, iskren razgovor o zajedničkim putovanjima produbiće vašu bliskost i razumevanje.

Zdravlje: Fizička aktivnost na otvorenom, poput planinarenja ili vožnje bicikla, doneće vam željeno olakšanje. Pripazite na kukove i coskove/butine jer su to vaše kritične tačke tokom intenzivnog kretanja. Svež vazduh i promena okoline najbolji su lek za vašu povremenu nestrpljivost.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Posao: Vaša ambicija ne miruje ni vikendom, pa ćete se zateći kako radite na dugoročnim planovima za jesen. Disciplina kojom pristupate svakom zadatku doneće vam poštovanje ozbiljnih poslovnih partnera. Očekujte važnu vest vezanu za nekretnine ili dugoročna ulaganja koja će se pokazati vrlo povoljnom.

Ljubav: Ozbiljni razgovori o budućnosti i stabilnosti odnosa obeležiće subotnje veče sa partnerom. Iako niste skloni javnim izlivima nežnosti, vaša vernost i predanost biće jasno vidljive kroz konkretna dela. Slobodni bi mogli upoznati osobu sličnih vrednosti na nekom stručnom skupu ili formalnom događaju.

Zdravlje: Obratite pažnju na zglobove i kosti, posebno ako se bavite sportovima koji zahtevaju veliku izdržljivost. Odmor nije gubitak vremena, već nužna investicija u vašu produktivnost sledeće sedmice. Lagana masaža stopala pre spavanja pomoći će vam da se lakše opustite i brže zaspite.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Posao: Nekonvencionalne ideje koje predložite mogle bi naići na nerazumevanje okoline, ali ostanite dosledni sebi. Vaša originalnost je vaša najveća snaga i uskoro će postati jasno zašto su vaši predlozi bili ispred vremena. Fokusirajte se na tehnologiju i nove digitalne alate koji vam mogu olakšati svakodnevicu.

Ljubav: Vaša potreba za nezavisnošću mogla bi biti u sukobu sa partnerovim željama za zajedničkim vremenom. Pokušajte da nađete kompromis i uključite voljenu osobu u svoje neobične hobije ili druženja sa prijateljima. Slobodne Vodolije mogle bi doživeti iznenadni susret sa osobom koja ih je nekada davno fascinirala.

Zdravlje: Cirkulacija u nogama, posebno u predelu skočnih zglobova, mogla bi vam stvarati manje probleme tokom vikenda. Potrebna vam je mentalna stimulacija kako biste se osećali dobro, stoga pročitajte knjigu o kojoj svi pričaju. Izbegavajte predugo sedenje za računarom i češće se protežite.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

Posao: Kreativni tok u kom se nalazite omogućiće vam da završite umetnički ili dizajnerski projekat sa lakoćom. Intuicija će vas voditi pri donošenju odluke o saradnji sa osobom koja vam se činila sumnjivom. Iako ste skloni sanjarenju, nemojte zaboraviti da proverite važne datume i rokove u svom kalendaru.

Ljubav: Osećajne i romantične, Ribe će ovaj vikend provesti u svetu mašte i dubokih emocionalnih veza. Moguć je susret koji će vam se činiti sudbinskim, stoga obratite pažnju na znake pored puta. U vezi će vladati potpuna duhovna povezanost, a zajednička meditacija ili slušanje muzike dodatno će vas zbližiti.

Zdravlje: Vaša stopala su posebno osetljiva, pa birajte udobnu obuću za duge letnje šetnje pored mora. Izbegavajte alkohol i tešku hranu jer vaše telo trenutno treba detoksikaciju i mir. Večernje opuštanje uz mirišljave sveće pomoći će vam da otpustite tuđu energiju koju ste upili tokom dana.

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