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Predstojeći vikend nekima će proći sasvim mirno, ali za dva horoskopska znaka astrologija najavljuje događaje koji bi mogli probuditi leptiriće u stomaku. Neočekivani susreti, pojačana hemija i prilike za flert i strast obeležiće dane pred njima, a mnogi će poželeti da iskoriste svaki minut.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpije će ovog vikenda zračiti samopouzdanjem i privlačnošću. Gde god da se pojave, lako će privući poglede, a jedan slučajan susret mogao bi se pretvoriti u veče ispunjeno iskricama i neizvesnošću. Oni koji su slobodni mogli bi da upoznaju osobu koja će ih potpuno izbaciti iz ravnoteže, dok će zauzeti uneti novu dozu strasti u svoju vezu. Vikend je idealan za spontane odluke, duge razgovore koji se završavaju poljupcima i trenutke koji se dugo pamte.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Blizanci će biti u svom elementu. Njihov šarm, duhovitost i lakoća komunikacije otvaraće vrata novim poznanstvima, a jedan bezazlen razgovor mogao bi vrlo brzo postati mnogo zanimljiviji. Pozivi u poslednji trenutak, noćni izlasci i neočekivane poruke uneće dodatnu dozu uzbuđenja. Zvezde poručuju da ne analiziraju previše, već da se prepuste trenutku jer upravo spontanost donosi najlepša iznenađenja.

Za Škorpije i Blizance ovo bi mogao biti vikend prepun emocija, privlačnosti i nezaboravnih trenutaka. Bilo da je reč o novoj simpatiji, obnovljenoj iskri u vezi ili susretu koji menja planove, jedno je sigurno – pred njima su dani o kojima će se još dugo pričati.

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