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Poznati jutjuber i DIY kreator - MrDiyDork, koji na svojim društvenim mrežama redovno objavljuje savete za obradu drveta i razne kućne projekte, prethodno je pokazao kako napraviti prirodnu boju za drvo od alkoholnog sirćeta i čelične vune. Namakanjem čelične vune u sirćetu nastaje gvožđe-acetat, spoj koji u dodiru sa taninima uzrokuje tamnjenje drvene površine i naglašava prirodne godove, objašnjava E-škola hemije.

Trik sa crnim čajem za intenzivniju nijansu

Nakon što je pokazao kako pripremiti ovu prirodnu boju, objavio je i video u kojem otkriva kako uz pomoć običnog crnog čaja postići još tamniju i intenzivniju nijansu. Tajna ovog trika krije se u taninima koje sadrži crni čaj. Drvo se najpre premaže jakim, ohlađenim čajem i ostavi da se osuši, nakon čega se nanosi rastvor od sirćeta i čelične vune. Kreator je isti postupak isprobao na nekoliko različitih vrsta drveta, a gotovo u svakom slučaju deo koji je prethodno bio premazan čajem nakon bojenja ispao je osetno tamniji od dela koji nije bio tretiran.

Primena i važnost prethodnog testiranja

Konačni rezultatzavisi i od vrste drveta jer neke vrste prirodno sadrže više tanina od drugih. Zbog toga je pre bojenja većih komada nameštaja ili drvenih obloga preporučljivo postupak isprobati na manjem delu kako biste videli kakvu će nijansu dobiti. Ovakva prirodna boja često se koristi za police, okvire, ukrasne kutije, manje komade nameštaja i razne DIY dekoracije jer naglašava teksturu drveta, umesto da je prekrije poput klasičnih boja.

Zaštita drveta nakon bojenja

Čaj, naravno, ne može zameniti lazuru niti štiti drvo od vlage i svakodnevnog habanja. Njegova je uloga isključivo da pojača hemijsku reakciju prirodne boje od sirćeta i čelične vune. Želite li da obrađena površina duže zadrži izgled i bude otpornija na korišćenje, nakon sušenja treba je zaštititi uljem, voskom ili providnim lakom.

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