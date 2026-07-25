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Kiran Braun, poznati strani jutjuber, čija je misija, kako sam kaže, da poseti svaku zemlju u svetu i ostavi realan prikaz o njoj, posetio je i Beograd, te je u srpskoj prestonici probao i ćevape.

"Ovde imaju najbolje ćevape u celoj Srbiji. Hajde da proverimo", kaže on na početku snimka koji je objavio na Tiktoku.

"Ćevapi, jedno od mojih omiljenih balkanskih jela", nastavlja Braun, dok mu konobar donosi porciju u somunu:

"Momci, jeo sam ovo u Bosni, da li će biti dobro kao i ovde u Srbiji. Izabrali smo najbolje mesto da ih probamo. Odlični su. Mogao bih da jedem ovo svaki dan".

Nakon kadrova ispražnjenih tanjira na kojima su još bile pljeskavice i kobasice jutjuber je dao konačan sud:

"Zadivljujuće. Zapravo, više su mi se dopali ćevali koje sam jeo u Srbiji od onih koje sam jeo u Bosni", prenosi Telegraf.

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