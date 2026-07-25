mogao bi da ih jede svaki dan

mogao bi da ih jede svaki dan

Slušaj vest

Kiran Braun, poznati strani jutjuber, čija je misija, kako sam kaže, da poseti svaku zemlju u svetu i ostavi realan prikaz o njoj, posetio je i Beograd, te je u srpskoj prestonici probao i ćevape.

"Ovde imaju najbolje ćevape u celoj Srbiji. Hajde da proverimo", kaže on na početku snimka koji je objavio na Tiktoku.

"Ćevapi, jedno od mojih omiljenih balkanskih jela", nastavlja Braun, dok mu konobar donosi porciju u somunu:

"Momci, jeo sam ovo u Bosni, da li će biti dobro kao i ovde u Srbiji. Izabrali smo najbolje mesto da ih probamo. Odlični su. Mogao bih da jedem ovo svaki dan".

Nakon kadrova ispražnjenih tanjira na kojima su još bile pljeskavice i kobasice jutjuber je dao konačan sud:

"Zadivljujuće. Zapravo, više su mi se dopali ćevali koje sam jeo u Srbiji od onih koje sam jeo u Bosni", prenosi Telegraf.

Video: "Jedemo ćevape i na plus 40"