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Robert Dacešin, popularni svetski putnik, uporedio je Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, zemlje koje su nekada činile jednu državu, kako bi pokazao po čemu je svaka od njih posebna.

Za potrebe poređenja izdvojio je deset kategorija: sport, hranu, prirodu, istoriju, noćni život, more i plaže, gradsku arhitekturu, gostoprimstvo, odnos cene i kvaliteta života, kao i muziku i kulturu

Dacešin je naglasio da lista predstavlja njegov lični utisak, a ne konačnu i objektivnu rang-listu.

"Ono što bih hteo da naglasim jeste da je lista moje mišljenje situacije, kako ja gledam na sve ovo, ali bih isto tako voleo da u komentarima čujem vaše mišljenje o tome koliko se slažete sa njom ili ne", rekao je on.

Srbija je najveća sportska sila na Balkanu

Kada je reč o sportu, Dacešin smatra da Hrvatskoj treba odati priznanje za uspehe u fudbalu, rukometu, tenisu i drugim disciplinama, ali prvo mesto ipak dodeljuje Srbiji.

"Po mom mišljenju, Srbija je zaista broj jedan sportska sila na Balkanu", rekao je.

U galeriji pogledajte fotografije Nikole Jokića:

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Printscreen, YouTube/Sportissimo

Kao najvažnije argumente naveo je uspehe Novaka Đokovića i Nikole Jokića, ali i rezultate koje su prethodnih decenija ostvarivale srpske reprezentacije u košarci, odbojci i vaterpolu.

"Kažem ovo pre svega zbog činjenice što iz nje dolazi najbolji sportista svih vremena, Novak Đoković, uskoro jedan od najboljih košarkaša svih vremena, Nikola Jokić, ali i zbog, realno, svih rezultata odbojkaša, vaterpolista, košarkaša i drugih reprezentacija", istakao je Robert.

Podsetio je i na imena koja su ostavila dubok trag u sportu, među kojima su Vlade Divac, Aleksandar Đorđević, Željko Obradović, Predrag Mijatović, Siniša Mihajlović, kao i braća Grbić.

Posebno je izdvojio strast navijača i atmosferu na utakmicama najvećih srpskih klubova.

"Dovoljno je pogledati jednu utakmicu Partizana ili Zvezde u košarci i shvatiti o kakvom fanatizmu prema sportu se ovde radi", rekao je Robert.

Beograd ima i najbolji noćni život - ne na Balkanu, nego u Evropi

Srbija je, prema njegovoj oceni, bez konkurencije i kada je reč o noćnom životu, pre svega zahvaljujući Beogradu.

"Beograd ne samo da ima najbolji noćni život na Balkanu, već možda i u Evropi", rekao je Dacešin.

Iako je svestan da ponuda prestonice ne može da se poistoveti sa čitavom zemljom, smatra da je Beograd sam po sebi dovoljan da Srbiju izdvoji u ovoj kategoriji.

U galeriji pogledajte samo neke od turističkih ponuda Beograda:

1/6 Vidi galeriju Šta Beograd nudi turistima Foto: Kurir/M.K., screenshot prva tv, Kurir

"Mišljenja sam da sam Beograd ima bolji noćni provod od pojedinih država bivše nam Jugoslavije", rekao je Robert.

Prema njegovim rečima, najveća prednost Beograda je raznovrsnost ponude, jer posetioci mogu da biraju između kafana, klubova, splavova i brojnih drugih mesta za izlazak.

"Bez obzira kakve bile vaše preferencije izlazaka, da li vi volite kafane, klubove, splavove ili nešto četvrto, Beograd, pa samim tim i sama Srbija, zaista ima apsolutno sve".

Srbija je istorijski i kulturni biser

Još jedna kategorija u kojoj je Srbiji dodelio prvo mesto jeste istorija. Kao najvažnije lokalitete naveo je Lepenski vir i Vinču,ali i Feliks Romulijanu i Viminacijum.

"Ako gledamo čisto kroz prizmu starosti civilizacije koja je obitavala na nekoj od ovih teritorija, jedna zemlja ipak stoji ispred svih, a to je Srbija", rekao je Dacešin.

Lepenski vir opisao je kao jedno od najstarijih planiranih naselja pronađenih u Evropi, dok je Vinču izdvojio kao izuzetno razvijenu neolitsku kulturu.

"Ako na ovu listu dodamo i Feliks Romulijanu, rimski carski kompleks koji je UNESCO uvrstio na svoju listu svetske kulturne baštine, zatim Viminacijum, jedan od najvećih rimskih gradova na tlu Balkana, nije teško zaključiti da je Srbija pravi istorijski biser", istakao je Robert.

Srbija broj 1 i u muzici i kulturi

Srbija je zauzela prvo mesto i u poslednjoj kategoriji, koja se odnosila na muziku i kulturu. Dacešin je Beograd opisao kao nekadašnju prestonicu džeza i roka u istočnoj Evropi, a pomenuo je i književnost, film, pozorište i festivale.

"Po mom mišljenju, Srbija je ipak broj jedan na ovoj listi", rekao je.

Posebno je ukazao na značaj Beograda za muzičku i umetničku scenu tokom perioda Jugoslavije.

U galeriji pogledajte fotografije iz Viminacijuma:

1/11 Vidi galeriju Viminacijum Foto: Ministarstvo Kulture

"Beograd je grad koji je u eri komunizma bio mesto džeza i roka za čitavu istočnu Evropu".

Pomenuo je i uspeh Miloša Bikovića u Rusiji.

"Nekako mi se čini da je Srbija oduvek bila kulturni epicentar bivše nam Jugoslavije, te da je taj svoj kulturni momenat zadržala i do dana današnjeg".

Kako je Robert rangirao ostale zemlje bivše Jugoslavije? U ostalim kategorijama, Dacešin je ovako dodelio prva mesta: Hrana: Severna Makedonija

Severna Makedonija Gostoprimstvo: Severna Makedonija

Severna Makedonija Priroda: Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina Odnos cene i kvaliteta života: Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina More i plaže: Hrvatska

Hrvatska Gradska arhitektura: Slovenija

Na kraju je poručio da cilj poređenja nije bio da se među zemljama stvore nove podele, već da se istaknu njihove najbolje osobine.

"Šest zemalja, šest pobednika i jedna stvar koju ja zaključujem iz svega ovoga jeste koliko bismo tek bili moćni da smo ostali zajedno, jer pogledajte samo koliko smo moćni kao individue", rekao je Robert Dacešin.

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