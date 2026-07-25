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"Otvoriću second hand. Šta je najgore što može da se desi?" Verovatno je upravo to pomislila vlasnica jedne domaće sekend hand prodavnice kada je pokretala posao. Međutim, svakodnevni rad sa kupcima često donosi situacije koje ni najbolja mašta ne može da predvidi, a jedna poruka koju je nedavno podelila na društvenim mrežama postala je pravi hit.

Naime, među brojnim uobičajenim pitanjima o dimenzijama, materijalu ili stanju proizvoda, stigla je i poruka koja ju je potpuno zatekla.

"Dobar dan, jel možete molim vas da mi kažete tačne mere torbice jer planiram da nosim čivavu unutra kroz grad, pa rekoh samo da vas pitam da li staje ili moram i glavu da guram unutra i da je krivim celu. Hvala unapred", glasila je poruka.

Umesto da ostane bez odgovora ili da kupca ignoriše, vlasnica prodavnice rešila je da uzvrati duhovito: "Mere šaljemo odmah, a za krivljenje čivave se konsultujte sa veterinarom!"

Njena reakcija nasmejala je pratioce, a mnogi su u komentarima priznali da ovakav upit nisu očekivali. Dok su jedni tvrdili da je ovo verovatno najneobičnije pitanje koje je neka prodavnica dobila, drugi su se prisetili da ideja nošenja pasa u torbama zapravo nije nikakva novost.

Trend za koji smo mislili da je ostao u dvehiljaditim

Ako vam je prva asocijacija na ovu prepisku bila Paris Hilton, niste jedini. Početkom dvehiljaditih svet je bio opsednut estetikom koja je danas poznata kao McBling - glamuroznim, pomalo kičastim stilom koji su proslavile Paris Hilton, Nicole Richie, Lindsay Lohan i druge tadašnje IT devojke.

To je bilo vreme kada su velur trenerke Juicy Couture bile statusni simbol, UGG čizme deo gotovo svake kombinacije, ogromne naočare obavezni modni dodatak, a minijaturne čivave gotovo modni aksesoar.

Paris Hilton je svog psa Tinkerbell nosila gotovo svuda - u Louis Vuitton, Chanel i drugim dizajnerskim torbama. Fotografije na kojima iz skupocenih tašni viri glava male čivave obišle su svet i postale zaštitni znak jedne modne ere. Ubrzo su je pratile i druge poznate ličnosti, pa je nošenje sitnih pasa u torbama postalo globalni trend.

Moda ili neprijatnost za ljubimce?

Iako su tada mnogi želeli da kopiraju ovaj stil, veterinari i stručnjaci za ponašanje životinja godinama upozoravaju da torbe nisu namenjene svakodnevnom nošenju pasa, naročito ako nisu posebno dizajnirane za transport ljubimaca.

Klasične modne torbe često nemaju dovoljno prostora, ventilacije ni odgovarajuću potporu, zbog čega životinji može biti neprijatno ili čak opasno. Ukoliko je potrebno prevoziti psa, preporuka je da se koriste specijalne transportne torbe ili nosiljke koje su napravljene upravo za tu svrhu.

U tom kontekstu, odgovor vlasnice sekend hend prodavnice bio je duhovit, ali i sasvim logičan - mere torbe može da pošalje, ali da li je dobra ideja "kriviti čivavu" ipak nije pitanje za prodavca.

Društvene mreže su pune ovakvih bisera

Prodavci koji posluju preko Instagrama i drugih društvenih mreža poslednjih godina često dele najzanimljivije prepiske sa kupcima. Od pitanja da li će se haljina "sama suziti" nakon pranja, preko molbi da se rezerviše proizvod "dok ne legne plata", pa sve do upita poput ovog o čivavi, internet je prepun situacija koje pokazuju da stvarnost često nadmaši humorističke skečeve.

Ipak, upravo ovakve spontane razmene doprinose popularnosti malih domaćih biznisa. Duhovit odgovor može da nasmeje hiljade ljudi, ali i da pokaže da iza profila ne stoji bezlična prodavnica, već osoba koja ume da se našali. Ipak, da im je lako - zasigurno nije.

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