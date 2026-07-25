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Dok će za neke kraj meseca proći uobičajeno, pripadnici tri horoskopska znaka mogli bi se suočiti sa događajima koji će ih iznenaditi. Neočekivane prilike, važne vesti ili susreti mogli bi otvoriti vrata novom životnom poglavlju i podstaći ih da donesu odluke koje su dugo odlagali.

Bik – prilika koja se ne propušta

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pred Bikovima je period u kom bi mogao da se dogodi poslovni ili finansijski preokret. Ponuda koju nisu očekivali ili razgovor koji će u početku delovati sasvim obično mogao bi da im donese novu priliku za napredak. Zvezde savetuju da ostanu otvoreni za promene jer upravo one mogu doneti ono što već dugo priželjkuju.

Lav – jedno poznanstvo menja planove

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Lavovi bi krajem meseca mogli da upoznaju osobu koja će ostaviti snažan utisak na njih. Za neke će to biti početak nove ljubavne priče, a za druge susret koji će otvoriti vrata zanimljivoj poslovnoj saradnji. Važno je verovati intuiciji i ne odbacivati prilike samo zato što dolaze u neočekivanom obliku.

Ribe – stiže odgovor koji dugo čekaju

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribe bi napokon mogle da dobiju vest ili potvrdu koja će razrešiti neizvesnost. Bilo da je reč o poslu, finansijama ili privatnom životu, kraj meseca donosi osećaj olakšanja i novu motivaciju. Ono što se činilo kao zastoj moglo bi se odjednom pokrenuti u željenom smeru.

Prema astrologiji, kraj meseca mogao bi biti prekretnica za Bikove, Lavove i Ribe. Neočekivani događaji neće nužno promeniti život preko noći, ali bi mogli biti početak važnih promena koje će se tek s vremenom pokazati u punom svetlu.

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