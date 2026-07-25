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Usled sve većih geopolitičkih napetosti širom sveta, pažnju ljubitelja napuštenih građevina na internetu privukli su prizori tajnovitog podzemnog objekta- nekadašnjeg vojnog komandnog centra koji je sagrađen za vreme nacističke okupacije u Drugom svetskom ratu, da bi tokom Hladnog rata dobio novu namenu kao utvrđenje za uzbunjivanje.

Iako kadrovi podeljeni na društvenoj mreži Reddit prikazuju zapuštene prostorije i nagomilano smeće, u unutrašnjosti su i dalje vidljivi izuzetno očuvani tehnički elementi. Centralno mesto zauzimaju dva velika staklena panoa sa geografskim kartama, osvetljena prepoznatljivim plavim svetlom, koja su nekada služila za praćenje situacije na terenu i rukovođenje vojim jedinica.

"Izgleda kao prizor iz SF filma“, prokomentarisali su mnogi korisnici.

Posebno veliku pažnju u onlajn diskusijama privukla je tabla sa oznakama nivoa borbene gotovosti – takozvani "Readiness Condition" - koja je ispisana na engleskom jeziku.

"Čudno je da je tabla stanja pripravnosti na engleskom", uočio je jedan od učesnika u raspravi, a kreator objave ubrzo mu je razjasnio nedoumicu: "Britanske ili američke proizvodnje. Na isti način na koji je gomila stvari iz doba Drugog svetskog rata zapravo na nemačkom."

Opsežan program modernizacije

Iako je ova podzemna struktura danas zatvorena za posetioce i prepuštena propadanju, interesovanje za nju dolazi u momentu kada rastuća vojna opasnost ponovo vraća fokus javnosti na podzemna skloništa.

Zbog sve oštrijeg sukoba interesa između zapadnih sila i Rusije – naročito na području Arktika i Severnog mora – sistem masovne podzemne zaštite doživljava svoju ponovnu primenu. Norveška, koja graniči sa Rusijom i na kopnu i na moru, u potpunosti menja svoju bezbednosnu strategiju.

Nakon okončanja Hladnog rata, brojna atomska skloništa i vojni tuneli širom Skandinavije bila su prodata ili prepuštena zaboravu. Ipak, zvanične norveške vlasti sada sprovode obimne radove na obnovi i ponovnom aktiviranju na stotine podzemnih utvrđenja.

Primarna linija odbrane

Jedan od najpoznatijih primera jeste vojno-pomorska baza Olavsvern – ogromno podzemno utvrđenje usečeno u stene blizu Tromsea, projektovano za prihvat podmornica i ratnih plovila. Istovremeno, u toku je i obnova vazduhoplovne baze Bardufos – podzemnog planinskog hangara u kom se danas čuvaju najsavremeniji borbeni avioni F-35.

Kada je reč o civilnoj zaštiti, na raspolaganju je mreža sa više od 18.000 skloništa predviđenih za sklanjanje stanovništva u slučaju vazdušnih ili nuklearnih udara. Napuštena utvrđenja, nalik onom sa društvenih mreža, više se ne posmatraju samo kao istorijski spomenici ili atrakcija za avanturiste. Savremene vojne procene ukazuju na to da bi masivni betonski zidovi i stenske formacije ubrzo mogli ponovo postati ključna linija odbrane na severu Evrope.

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