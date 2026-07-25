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Ukoliko vaš pas bučno uzdahne kada ga zamolite da sačeka ili ispusti dubok dah dok odmara na sofi, lako je pomisliti da je samo neraspoložen ili inatljiv. Ipak, stručnjaci za ponašanje životinja ističu da ti upečatljivi uzdasi zapravo predstavljaju način na koji vam pas prenosi značajnu poruku.

Objašnjavajući ovaj fenomen na TikToku, klinički bihejviorista za pse naglasio je da su uzdasi, duboki izdasi i glasno "duvanje" među najčešće pogrešno tumačenim signalima koje psi šalju.

"Ljudi se tome smeju, snimaju svoje pse, nazivaju ih dramatičnim i objavljuju snimke na internetu. Razumem zašto - deluje simpatično. Ali kao klinički bihejviorista ovo shvatam veoma ozbiljno, jer pas na taj način zapravo pokazuje emocionalnu napetost, a većina vlasnika to uopšte ne prepoznaje", navodi on.

Zašto psi glasno uzdišu Foto: Pierluigi Siclari / Alamy / Profimedia

Ovaj stručnjak pojašnjava da su ovakvi zvučni izdasi zapravo mehanizmi za oslobađanje pritiska – fiziološki metod kojim pas izbacuje sakupljeni emocionalni stres.

Nije inat, već način da se smiri

Umećete da prepoznate da ovakvi uzdasi ne odražavaju dosadu niti bezobrazluk, već ukazuju na to da pas nastoji da prevaziđe frustraciju, blagu uznemirenost ili da se opusti posle velikog uzbuđenja.

"To je način na koji telo reguliše nervni sistem", razjasnio je bihejviorista.

Kao slikovit primer spomenuo je svog labradora Sulija, koji redovno duboko uzdahne nakon složenih mentalnih vežbi.

"Kada od njega tražim da reši nešto što zahteva mnogo koncentracije ili da mirno ostane u jednom položaju, iako bi najradije potrčao, on često ispusti dug uzdah. Ja to ne ignorišem. Njegov uzdah mi govori da je emocionalno uložio veliki napor i da moram da obratim pažnju na njegovo stanje."

Kada uzdisanje postaje signal za uzbunu

Bihejviorista skreće pažnju vlasnicima da ne bi trebalo da zanemaruju ove signale, naročito ukoliko se ponavljaju učestalo u toku dana.

Zašto pas glasno uzdišu Foto: Daria Bedarieva / Alamy / Profimedia

Ukoliko vaš ljubimac redovno uzdiše i bučno izdiše tokom dana, to može biti pokazatelj da u sebi nosi nivo emocionalnog stresa koji njegova dnevna rutina ne uspeva da neutrališe. U pitanju nije neposlušnost niti želja da bude duhovit, već jasna poruka koju vlasnik treba da nauči da dešifruje.

Kako bi se smanjila emocionalna napetost, stručnjak preporučuje uvođenje dodatnih fizičkih aktivnosti, mentalnih stimulacija i obezbeđivanje dovoljne količine mirnog odmora. Prema njegovim rečima, prepoznavanje ovih suptilnih poruka pomaže vlasnicima da ostvare dublju povezanost sa svojim psom i unaprede njegov kvalitet života.

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