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Veliki broj ljudi ima naviku da nakon upotrebe odmah izvadi utikač iz zida, ubeđeni da će na taj način smanjiti račun za struju ili sačuvati tehniku od kvarova. Međutim, stručnjaci skreću pažnju da ovakav postupak često nosi više štete nego koristi, budući da pojedini elektronski aparati i posle isključivanja nastavljaju sa radom u pozadini kako bi završili važne funkcije.

Nasilno prekidanje dotoka električne energije kod takvih uređaja može prouzrokovati brže habanje delova, nepotrebno trošenje resursa ili čak znatno skratiti njihov vek trajanja.

Štampač se ne isključuje čupanjem kabla

Iako deluje da je štampač potpuno neaktivan čim završi sa radom, to zapravo nije tačno. Prilikom isključivanja na namensko dugme, uređaj sprovodi unutrašnju proceduru gašenja, vrati glavu za štampu na predviđeno mesto i tek onda prelazi u stanje mirovanja.

Štampač se ne isključuje čupanjem kabla Foto: Shutterstock

Ukoliko jednostavno prekinete napajanje izvlačenjem kabla, taj važan proces ostaje nedovršen. Zbog toga mnogi ink-džet (inkjet) modeli pri narednom pokretanju automatski pokreću temeljno čišćenje glave štampača, čime se bespotrebno troše znatne količine mastila.

Ruter bi trebalo da radi neprekidno

Moderni internet ruter više ne služi isključivo za emitovanje bežične mreže. Na njega su u svakom trenutku povezani računari, pametni telefoni, televizori, nadzorne kamere i ostali pametni kućni aparati.

Učestalo isključivanje iz napajanja može usporiti ponovno uspostavljanje konekcije, dok pojedini mrežni operateri usled čestih prekida u sinhronizaciji mogu privremeno smanjiti brzinu protoka. Ponovno pokretanje rutera jeste delotvorno kada dođe do smetnji u radu, ali nema nikakve potrebe izvačiti ga iz zida svakoga dana.

Ruter više ne služi isključivo za emitovanje bežične mreže Foto: Shutterstock

Oled televizori nastavljaju rad i nakon gašenja

Ako u domu imate Oled (OLED) televizor, imajte na umu da on nakon gašenja daljinskim upravljačem nastavlja da radi još nekoliko minuta.

U tom periodu odvija se automatsko osvežavanje piksela, proces kojim ekran održava kvalitet slike i sprečava pojavu takozvanog trajnog urezivanja slike (burn-in). Ako uređaj odmah ostavite bez struje, ovaj korak se prekida, zbog čega vodeći proizvođači kao što su LG, Sony, Panasonic i Philips savetuju da televizor uvek ostane priključen u utičnicu.

Kada je isključivanje ipak opravdano?

Oled televizori nastavljaju rad i nakon gašenja Foto: Shutterstock

Mada svakodnevno izvlačenje utikača nije preporučljivo za navedene aparate, postoje okolnosti u kojima je to sasvim opravdano.

To se pre svega odnosi na sledeće situacije:

vremenske nepogode i opasnost od udara groma,

višemesečno ili duže odsustvo iz doma, poput odlaska na odmor,

iznenadne oscilacije i opasnost od skoka napona u mreži.

Najsigurniji način za isključivanje svake elektronike jeste upotreba tastera za napajanje koji je predvideo proizvođač. Tako omogućavate uređaju da bezbedno okonča sve pozadinske radnje, što garantuje stabilniji rad i duži vek upotrebe.

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