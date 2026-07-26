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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ozbiljno ćete razmišljati o upuštanju u privatno preduzetništvo ili o promeni posla. Nemojte da brzate s odlukama, imate dovoljno vremena da detaljno i pomno proanalizirate koliko vam se promena isplati.

Ljubav: Dani označavaju pravu renesansu ljubavnih i porodičnih odnosa pa uživajte bez zadrške. Ako priželjkujete vezu, mogli biste da upoznate osobu koja će vas zainteresovati. Put do ljubavi vodiće preko prijateljstva i druženja u što većem krugu ljudi.

Zdravlje: Nema boljeg trenutka od ovog da započnete dijetu i najavite rat suvišnim kilogramima. Odvažni ste i uporni pa vam vežbanje neće predstavljati problem. Na moru što više plivajte i umereno se sunčajte.

Najbolji dan: 26. jul

Najlošiji dan: 28. jul

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Merkurova podrška iz znaka Raka biće zaslužna za vaš veći ugled. Mogli biste da primite nagradu za rad ili kao umetnik uživati u većoj popularnosti. Osmišljavajte i stvarajte – vreme je da se nametnete!

Ljubav: Porasli su vam šarm i privlačnost, a s njima i izgledi za sreću. Osećate se sposobnim da istisnete suparnike iz igre. Bićete zavisni od osobe koju volite, a drugoj strani će to imponovati. Ako ste u braku, neko od roditelja previše utiče na vas i smeta.

Zdravlje: Posvetite se sportu i rekreaciji koji će vam pomoći da na konstruktivan način potrošite višak energije. U odličnom ste periodu pa vam ne preti veći stres ili zdravstveni poremećaji. Bićete izuzetno vitalni.

Najbolji dan: 27. jul

Najlošiji dan: 30. jul

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Mogli biste da dobijete nagradu za svoj rad ili zaradu od obavljenog posla, prodaje, trgovine. Pripazite se nepotrebnih troškova, budite praktični i kupujte mudro. Čuvajte novčanik i vredne stvari.

Ljubav: Nemojte biti toliko usmereni na posao. Radije s porodicom idite negde na more i zabavite se jer će promena okoline podsticajno delovati na vaš odnos. Samce će privući osoba koja uživa veliki ugled u svojim društvenim i poslovnim krugovima.

Zdravlje: Napeti ste i ukočeni, zbog čega što pre morate da pronađete način za opuštanje. Nekima će pomoći opuštajuća kupka, a nekima lagana šetnja. Pripazite na svoje osetljivo grlo i prekontrolišite rad štitne žlezde.

Najbolji dan: 31. jul

Najlošiji dan: 1. avgust

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Iako vam zbog prezaposlenosti neće biti lako, nemojte se štedeti. Najbolje prilike idu upravo vama u susret, zato upregnite svoju energiju, znanje i talente i prihvatite sve što vam se ponudi.

Ljubav: Što više se družite, neka i drugi uživaju u vašoj srdačnosti i zabavljačkom talentu. Pravi je trenutak za venčanje, osvajanje, trudnoću ili naprosto flert. Naklonjena Venera vas prolepšava i čini simpatičnima okolini i unosi šarm u vaš način komunikacije.

Zdravlje: Poslovne ili porodične brige odraziće se na vaše zdravlje. Želudačne tegobe i glavobolje biće usko povezane s nakupljenim stresom. Ako boravite na moru, sunčanje će vam naštetiti ako u njemu preterate.

Najbolji dan: 1. avgust

Najlošiji dan: 29. jul

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Sve što je stajalo na mestu i mučilo vas svojom neizvesnošću, pokrenuće se napred. Bićete otvoreni prema upijanju novog znanja. Iskazaćete se kreativnim i praktičnim rešenjima.

Ljubav: Nedelja je odličan za sve što je povezano s putovanjima ili kontaktima s udaljenim mestima. Boraveći na nekom od morskih odredišta, mogli biste da upoznate novu simpatiju. Vaš odnos će se vrlo brzo pretvoriti u strastvenu vezu. Zauzeti će rešiti problem koji im je narušavao emotivni sklad.

Zdravlje: Zbog iscrpljenosti i umora imunitet vam je u padu, stoga obogatite ishranu svežim voćem i povrćem. Imaćete pojačanu potrebu za društvenim životom i izlascima, ali i bavljenjem zapostavljenih hobija.

Najbolji dan: 26. jul

Najlošiji dan: 31. jul

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bez problema ćete se nositi i s najzahtevnijim obavezama. Ako se bavite poslom povezanim s komunikacijama, predstoji vam sklapanje važnih kontakata koji će se u budućnosti pokazati od velike koristi.

Ljubav: Venera je i dalje u vašem znaku, iskoristite je! Slobodni, obratite pažnju na zanimljivu osobu koja će vas osvojiti ne samo privlačnim izgledom, nego i zavidnim intelektualnim sposobnostima. Bračni odnosi i veze ojačane su kvalitetnijom komunikacijom.

Zdravlje: Izbegavajte suviše začinjenu hranu i radije se priklonite laganoj mediteranskoj ishrani. Bez obzira na prijatne kontakte s okolinom, potrebni su vam trenuci samoće i odmora kako biste se napunili pozitivnom energijom.

Najbolji dan: 28. jul

Najlošiji dan: 1. avgust

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Teško ćete nalaziti motivaciju za obavljanje čak i najbanalnijih poslova. Moraćete da preuzmete deo poslova svojih kolega i više se odricati za tuđi probitak. Neke osobe će vam spletkariti iza leđa.

Ljubav: Iskustva iz prošlosti uticaće na zbivanja i umanjiti vaše zadovoljstvo trenutnom situacijom. Skloni ste skrivanju osećanja. Otežano ćete razumeti partnera - nemojte biti toliko sumnjičavi. Vaše optužbe prema njemu su neumesne i preterane.

Zdravlje: Okrenite se društvenom životu, a posao ostavite malo po strani. Treba vam što više zabave i dobrog društva. Vladavina znaka Lava daje vam obilje energije, ali vas Merkur izlaže tegobama s disajnim organima.

Najbolji dan: 30. jul

Najlošiji dan: 27. jul

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Veze i poznanstva biće od presudne važnosti za vaše napredovanje. Ako sarađujete s inostranstvom, očekuju vas pozitivne novosti. Sreća će vas pratiti u polaganju ispita i finansijskim poduhvatima. Neki će napredovati.

Ljubav: Ljubavnom uspehu doprineće vaš šarm, a naročito komunikacijske veštine. Mogla bi da vam se dogodi nova ljubav ili ćete izgladiti razmirice s partnerom i početi ispočetka. Ako ste u braku, moguće su prolazne svađe zbog karakternih razlika.

Zdravlje: U odličnom ste periodu pa sa zdravljem ne bi trebalo da imate problema. Ako ih i bude, biće prolazni i neće ostaviti posledice. Posvetite se nezi tela i ulepšavanju, promenite frizuru i boju kose.

Najbolji dan: 1. avgust

Najlošiji dan: 31. jul

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Kretanje Merkura vašim poljem novca uticaće na porast zarade ili vas navesti na krupnija ulaganja, na primer u nekretnine. Ako očekujete vredan dar ili nasledstvo i to je sada moguće.

Ljubav: Više poradite na komunikaciji s partnerom jer bi viš odnos mogao ozbiljno da se zaoštri. Bračna kriza se pojačava prema kraju nedelje. Partner će vas dovesti pred svršen čin i nešto ćete morati brzo da odlučite. Samcima nove osobe ulaze u život.

Zdravlje: Vaš oslabljeni imunitet dovešće do umora, razdražljivosti i nesanice. Pripazite na bešiku i jajnike ako ste žena. Psihički umor i dekoncentraciju najbolje ćete otkloniti B- vitaminima i urednim načinom života.

Najbolji dan: 26. jul

Najlošiji dan: 1. avgust

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Obaveze će zahtevati od vas pojačani psihički napor. Pripazite da vas neko ne zakine kada su posredi finansije. Mogli biste da napredujete, ali će se neko tome jako protiviti ili vas kočiti.

Ljubav: Partner će vam pružati veću podršku, ali ne i izlive ljubavi. Možda je razlog vaša ljubomora koja ga odbija od vas. Sputajte nepoverenje pa će se i odnos učvrstiti. Ako ste u vezi, biće potrebno mnogo međusobne tolerancije da bi odnos uspeo.

Zdravlje: Uprkos napornom i pretrpanom dnevnom rasporedu, zdravlje će vas odlično služiti. Višak energije najbolje ćete potrošiti u teretani. Međutim, moguća je pojava psihičkog umora i preterano žrtvovanje za nečiju dobrobit.

Najbolji dan: 29. jul

Najlošiji dan: 26. jul

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Odnos s kolegama patiće zbog manjka komunikacije i saradnje. Nedostajaće vam motivacije, a vaš rad će biti izložen kritici. Od vas se očekuje nemoguće pa će vas taj teret činiti napetim.

Ljubav: Nemojte da dozvolite rodbini i roditeljima da svojim savetima remete vaš ljubavni sklad. Smirite svoj temperament jer vas svadljivost ometa u ispravnom prosuđivanju. Suspregnite naglost i sklonost uveličavanju jer ćete partnera nepotrebno udaljiti od sebe.

Zdravlje: Vašem organizmu će trebati mnogo odmora i sna. U protivnom očekujte pad imuniteta i pojačanu nervozu. Brinite o zdravlju jer će vas neke situacije, naročito one poslovne, prilično oslabiti i učiniti nervoznim.

Najbolji dan: 31. jul

Najlošiji dan: 28. jul

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Mogućnost da napredujete ili ostvarite neki od ciljeva, nagnaće mnoge na prekovremeni rad. Moguća su nova partnerstva, obnove starih i proverenih veza, pa i saradnja s nekim iz porodičnog kruga.

Ljubav: Prema partneru ćete biti sumnjičavi, što će dovesti do verbalnih okršaja. Obuzdajte svoj temperament i dobro promislite pre nego što započnete s neutemeljenim optužbama. Nekima bi na radnom mestu mogao da počne da se sviđa novi kolega.

Zdravlje: Shvatićete da ste pomalo zapustili svoj izgled i posetiti frizera ili otići u kupovinu po moderniju garderobu. Ako imate ozbiljnijih zdravstvenih tegoba, odlično je vreme da počnete da se lečite i brinete o sebi.

Najbolji dan: 1. avgust

Najlošiji dan: 26. jul

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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