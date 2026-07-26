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Još jedna Superpotera, još jedna spektakularna pobeda takmičara! Nikola Stojanović iz Beograda, kao poslednji takmičar u epizodi, potpuno je briljirao i bez imalo muke osvojio 1.300.000 dinara u borbi protiv svo četvoro tragača.

Imajući u vidu to da Nikola u svojoj kvizaškoj karijeri već ima pobedu u Poteri, kada je zajedno sa svojim timom osvojio 1.800.000 dinara pobedivši Milicu, već na početku njegovog nastupa bilo je jasno da je ozbiljan takmičar u pitanju.

Nikola Stojanović, pobednik Superpotere Foto: Adrenalin produkcija

Iako je ovog puta u prvoj igri "kiksnuo“ na trećem pitanju, u odsudnom trenutku pokazao je smirenost i hrabrost, odlučivši se za borbu protiv svih tragača. Da je odluka bila prava, dokaz je i krajnji rezultat – Nikolina pobeda bez greške i sa četrnaest sekundi preostalih na njegovom satu. Tragačima nije ostalo ništa drugo, osim da ustanu i pozdrave ga gromoglasnim aplauzom. Kao što to obično čine nakon pobede takmičara, Memedović ga je upitao na šta planira da potroši osvojeni novac.

"Na nešto glupo sigurno“, našalio se Nikola i dodao: "Prvo ću da častim prijatelja Nemanju iz moje pab kviz ekipe, koji mi je bio najveća podrška.“

Nešto manje sreće i koncentracije imali su ostali takmičari, dobro poznati ljubiteljima Potere – Veljko Kotlaja, Marija Vinčić Radivojević i Stojan Apostolovski. Nekoliko lapsusa omelo je svo troje u pohodu na pobedničko postolje, ali ih to nije demoralisalo, već su svi sa osmehom najavili svoje ponovno učešće u kvizu.

Video: Voditelj Kurir televizije u humanitarnom izdanju kviza "Mozaik"