"Srbi, nije mi jasna jedna stvar" Amerikanac probao pljeskavicu s kajmakom i mladim krompirom i ne može da dođe sebi (VIDEO)
Popularni kreator sadržaja na društvenim mrežama Kristijan Grosi, koji poslednjih dana obilazi Srbiju, ponovo je oduševio pratioce reakcijom na domaću hranu. Ovoga puta je s prijateljima posetio jedan restoran, gde je prvi put probao pljeskavicu sa kajmakom i mladim krompirom.
Njegov snimak na TikToku brzo je postao viralan, a oduševljenje srpskim specijalitetima nije krio nijednog trenutka.
"Ovo je 11 od 10!"
Kako je ispričao, konobar im je preporučio jelo, iako nisu ni znali kako se zove.
- Ovo je jedno od najboljih jela koje sam ikada probao, a ne znam ni kako se zove - rekao je jedan od Grosijevih prijatelja.
Ni sam Kristijan nije skrivao oduševljenje.
- Srbi, već dugo hvalim vašu hranu, kao i balkansku kuhinju uopšte. Ako ne znate kakav ukus ima balkanska hrana, zamislite najkvalitetnije domaće meso koje je pripremila baka na selu. Neverovatno je ukusno! - rekao je kroz osmeh.
U šali je dodao da bi se sigurno ugojio kada bi duže ostao u Srbiji.
- Da živim ovde, baš bih se ugojio. Nije mi jasno kako svi nisu gojazni - našalio se.
Na kraju su njegovi prijatelji obrok ocenili sa "11 od 10", dok je Grosi zaključio da je hrana bila jednostavno neverovatna.
Iznenadila ga scena u teretani
Tokom boravka u Srbiji Grosi je objavio još jedan snimak koji je privukao veliku pažnju. Ovoga puta pokazao je teretanu u kojoj je trenirao, ali nije ga fascinirala oprema, već navike vežbača.
Kako kaže, iznenadilo ga je što mnogi nakon serije vežbi izlaze napolje da zapale cigaretu, a zatim se vraćaju da nastave trening.
- Ako ste bili na Balkanu, znate koliko su ovde kafa i cigarete deo svakodnevice. Ali stvarno me je iznenadilo kada sam video ljude koji usred treninga naprave pauzu za cigaretu, pa se vrate da nastave sa vežbanjem. To je zaista jedinstveno - rekao je tiktoker.
Dodao je da upravo ovakvi detalji čine Srbiju i Balkan posebnim i da je to jedan od razloga zbog kojih se uvek rado vraća.
(Kurir.rs/ Telegraf)
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