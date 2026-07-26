da živi ovde, sigurno bi se ugojio

da živi ovde, sigurno bi se ugojio

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Popularni kreator sadržaja na društvenim mrežama Kristijan Grosi, koji poslednjih dana obilazi Srbiju, ponovo je oduševio pratioce reakcijom na domaću hranu. Ovoga puta je s prijateljima posetio jedan restoran, gde je prvi put probao pljeskavicu sa kajmakom i mladim krompirom.

Njegov snimak na TikToku brzo je postao viralan, a oduševljenje srpskim specijalitetima nije krio nijednog trenutka.

"Ovo je 11 od 10!"

Kako je ispričao, konobar im je preporučio jelo, iako nisu ni znali kako se zove.

- Ovo je jedno od najboljih jela koje sam ikada probao, a ne znam ni kako se zove - rekao je jedan od Grosijevih prijatelja.

Ni sam Kristijan nije skrivao oduševljenje.

- Srbi, već dugo hvalim vašu hranu, kao i balkansku kuhinju uopšte. Ako ne znate kakav ukus ima balkanska hrana, zamislite najkvalitetnije domaće meso koje je pripremila baka na selu. Neverovatno je ukusno! - rekao je kroz osmeh.

U šali je dodao da bi se sigurno ugojio kada bi duže ostao u Srbiji.

- Da živim ovde, baš bih se ugojio. Nije mi jasno kako svi nisu gojazni - našalio se.

Na kraju su njegovi prijatelji obrok ocenili sa "11 od 10", dok je Grosi zaključio da je hrana bila jednostavno neverovatna.

Iznenadila ga scena u teretani

Tokom boravka u Srbiji Grosi je objavio još jedan snimak koji je privukao veliku pažnju. Ovoga puta pokazao je teretanu u kojoj je trenirao, ali nije ga fascinirala oprema, već navike vežbača.

Kako kaže, iznenadilo ga je što mnogi nakon serije vežbi izlaze napolje da zapale cigaretu, a zatim se vraćaju da nastave trening.

- Ako ste bili na Balkanu, znate koliko su ovde kafa i cigarete deo svakodnevice. Ali stvarno me je iznenadilo kada sam video ljude koji usred treninga naprave pauzu za cigaretu, pa se vrate da nastave sa vežbanjem. To je zaista jedinstveno - rekao je tiktoker.

Dodao je da upravo ovakvi detalji čine Srbiju i Balkan posebnim i da je to jedan od razloga zbog kojih se uvek rado vraća.

(Kurir.rs/ Telegraf)

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