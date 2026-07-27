Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Neki ljudi ostave trag i nakon što se ljubavna priča završi. S vremenom se emocije smire, život krene dalje, ali uspomene na njih ostaju iznenađujuće žive. Prema astrološkim tumačenjima, jedan horoskopski znak se posebno izdvaja po tome što ostavlja snažan utisak na svoje bivše partnere. Reč je o Škorpiji.

Ljubav doživljavaju intenzivno

Škorpije retko ulaze u odnose površno. Kada nekome poklone poverenje, ulažu mnogo emocija, vremena i energije. Upravo zbog te intenzivnosti njihove veze često ostavljaju dubok trag.

Partneri ih pamte po snažnoj privrženosti, odanosti i osećaju da su uz njih proživeli nešto posebno. Čak i kada se odnos završi, uspomene na zajedničke trenutke teško blede.

Škorpija Foto: Profimedia

Teško je uporediti ih s drugima

Astrolozi smatraju da Škorpije imaju posebnu harizmu i magnetsku privlačnost. Ne pokušavaju svima da se svide, ali upravo ta autentičnost često ih čini nezaboravnim.

Njihovi bivši partneri neretko upoređuju nove veze s onom koju su imali sa Škorpijom, bilo zbog dubokih razgovora, snažne emocionalne povezanosti ili osećaja da su bili potpuno shvaćeni.

Ne zaboravljaju ni oni

Zanimljivo je da ni same Škorpije ne prelaze lako preko važnih ljubavi. Iako spolja mogu da deluju hladno i samouvereno, dugo pamte ljude koji su obeležile njihov život.

Zbog toga se često događa da bivši partneri ostanu u mislima jedni drugima mnogo duže nego što su očekivali.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Zašto se ljudi oslanjaju na astrologiju